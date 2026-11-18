La Lotería Electrónica de Puerto Rico anunció el lanzamiento de un nuevo juego instantáneo con motivo de la temporada navideña, que ofrece la oportunidad de ganar premios de hasta $10,000.

Según informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, el nuevo juego, denominado Suerte Navideña, tiene un costo de $2 por boleto e incluye dos premios de $10,000, así como más de $490,000 en premios en total.

“En Navidad, Suerte Navideña le da a nuestros jugadores una oportunidad más de ganar al instante. Además, cada boleto que se compra aporta a causas de impacto como las becas universitarias, vivienda para adultos mayores, enfermedades catastróficas y deportes, entre otras”, expresó Hernández Olivo a través de declaraciones escritas.

Los boletos de Suerte Navideña ya están disponibles para la venta en los establecimientos autorizados por la Lotería Electrónica alrededor de Puerto Rico.