La orden que emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para regular el margen de ganancias que los detallistas de gasolina obtienen de sus negocios ante la guerra desatada entre Rusia y Ucrania ha enfadado a los gasolineros en la Isla.

Según explicó el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Juan Gerardo Colón del Valle, “los compañeros están bien molesto, porque no es justo”.

Dijo que ha recibido en las pasadas horas decenas de llamadas con quejas sobre la decisión del secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, de establecer que el detallista de gasolina solo podrá tener hasta un margen de ganancia de 20 centavos por galón, si es por auto servicio (“self service”). Cuando hay personal para despachar la gasolina, conocido como “full service”, el margen podrá ser de hasta 25 centavos.

La orden entró en vigor hoy y se mantendrá hasta el próximo 7 de marzo.

El comerciante indicó que el titular no consideró los gastos que tienen estos negocios para poder pagar sus préstamos, empleados, electricidad y demás compromisos, a la hora de decidir cuánto podrán generar de la venta de gasolina.

“Fue, te bajó la ganancia tuya, sin considerar los gastos que los detallistas tenemos”, explicó.

Colón del Valle criticó que tal acción no se haya tomado contra el mayorista de gasolina, a quienes solo le congelaron el margen de ganancia.

“Eso es un abuso de parte de él, del secretario del DACO”, manifestó. “Aquel de la noche a la mañana se inventó que ‘tú te vas a ganar esto’. Pues, que me corra el garaje él”.

Colón del Valle informó que los gasolineros han solicitado acción legal de parte de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Pero, el presidente actual de la organización, Esdras Vélez, informó a Primera Hora que como medida de acción han solicitado una reunión con el secretario del DACO.

Alegó que todo se trata de un “malentendido”.

“No es nada que no podamos trabajar. Sí, no estamos de acuerdo con la decisión que tomó DACO. No nos trató igual que a los mayoristas. Nos debieron haber impuesto una congelación del margen de ganancia que tenía cada detallista, como se hizo con el mayorista. A nosotros nos impusieron 20 centavos máximo y al mayorista le congelaron el margen de ganancia”, afirmó.