Con una inversión proyectada de más de $10 millones y una visión enfocada en transformar la experiencia de compra y servicio automotriz, Metro Automotive Group anunció formalmente el inicio de sus operaciones tras completar la adquisición del concesionario Furiel Toyota, ubicado en la PR-2 a la altura de Caparra.

La transacción se concretó el pasado 30 de septiembre y el nuevo concesionario opera ahora bajo el nombre Metro Toyota, con el empresario puertorriqueño Ian Figueroa al frente de Metro Automotive Group como presidente y principal oficial ejecutivo.

La adquisición comprende las operaciones, inventario y activos del concesionario. Con esta transacción, Metro Automotive Group se incorpora como nuevo operador de la marca Toyota en Puerto Rico.

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“Metro Automotive Group es el comienzo de una visión empresarial que hemos construido a partir de mi experiencia en la industria de autos. Vemos una gran oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, poniendo a los miembros del equipo en el centro de la operación y elevando la experiencia que recibe el cliente en cada punto de contacto. Queremos construir una empresa que crezca, que genere oportunidades y que se distinga por la manera en que trata a sus clientes y a los miembros de su equipo”, expresó Figueroa.

La adquisición de Metro Toyota constituye el primer paso en los planes de crecimiento de Metro Automotive Group, cuya visión contempla incorporar en el futuro otras marcas automotrices que sean compatibles con su visión, su cultura y sus objetivos operacionales.

Como parte de esta nueva etapa, Metro Automotive Group proyecta invertir más de $10 millones durante el próximo año en la remodelación y modernización de las instalaciones de Metro Toyota. El plan incluye mejoras dirigidas a alinear el exterior del concesionario con la nueva imagen de Toyota, modernizar las áreas de espera de los clientes, ampliar la capacidad del taller de servicio e incorporar nuevas tecnologías y servicios.

La empresa también anticipa un crecimiento importante en su plantilla. Metro Toyota cuenta actualmente con 37 miembros en el equipo y proyecta cerrar 2026 con más de 50 integrantes, para posteriormente superar los 80 miembros a medida que avance la expansión de sus operaciones.

Figueroa, de 39 años, da el paso de ejecutivo a empresario luego de una trayectoria que combina experiencia en banca, financiamiento automotriz y operación de concesionarios.

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Esa experiencia, explicó Figueroa, sirve ahora de base para desarrollar una operación centrada en tres áreas: servicio, tecnología y experiencia del cliente.

“El consumidor ha cambiado y sus expectativas también. Queremos que desde el momento en que una persona entra a Metro Toyota encuentre transparencia, hospitalidad y respeto por su tiempo. Eso aplica tanto al proceso de comprar un vehículo como al momento de regresar para servicio. Nuestra meta es que el cliente sepa qué está pasando, entienda sus opciones y sienta que hay un equipo que realmente se está haciendo cargo”, sostuvo.

Entre las iniciativas contempladas se encuentra la incorporación de tecnología de inteligencia artificial para el manejo de contactos con cada cliente, y plataformas para facilitar la inspección multipunto de cada vehículo mediante video en cada visita, que permitirá al cliente recibir directamente el diagnóstico visual de su vehículo y conocer de parte del técnico las recomendaciones de servicio. Además, todos los clientes que adquieran un vehículo en Metro Toyota disfrutarán de los beneficios exclusivos de Metro Care, un paquete que incluye cambios de aceite y filtro durante cinco años y una extensión de la garantía de todos los vehículos a 10 años, sin límite de millaje.

Como elemento innovador en la industria, también ofrece una membresía de lavado ilimitado por un año, válida en todas las localidades de Hi Tech y Charlie Boy a través de la isla.

El énfasis en servicio y tecnología responde a una línea de trabajo que Figueroa ya había desarrollado durante su trayectoria ejecutiva, en la que lideró iniciativas dirigidas a mejorar la retención y experiencia del cliente, ampliar operaciones de servicio e incorporar nuevas plataformas tecnológicas y herramientas de inteligencia artificial.

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“Nuestra filosofía es sencilla: people take care of people. Para nosotros, una buena experiencia para el cliente comienza con una cultura interna anclada en el mejor ambiente de trabajo para nuestros miembros del equipo. Que sea un equipo que escuche, responda con claridad, respete el tiempo de las personas y tenga las herramientas para resolver. Esa cultura es la que queremos llevar a cada área de Metro Toyota”, añadió Figueroa.

La empresa aspira a posicionar a Metro Toyota entre los concesionarios líderes de la red Toyota en ventas, al tiempo que busca desarrollar una operación de servicio de clase mundial, con mayor capacidad y la mejor tecnología, y convertirla en una de las principales alternativas para los propietarios de vehículos Toyota en Puerto Rico.

“Estamos construyendo con una visión de largo plazo. Queremos crecer de manera disciplinada, identificando oportunidades que nos permitan incorporar otras marcas sin perder lo que debe distinguirnos desde el primer día: nuestra cultura, nuestra gente y la experiencia que ofrecemos al cliente”, concluyó Figueroa.

Metro Toyota está ubicado en la PR-2, kilómetro 8.4, a la altura de Caparra, desde donde sirve a clientes de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Cataño y comunidades aledañas. La operación ofrece vehículos Toyota nuevos y usados, alternativas de financiamiento y servicios de mantenimiento y reparación.