La venta de vehículos en Puerto Rico en los primeros diez meses del 2026 cayó un 11.8% respecto al mismo período del año anterior, informó este miércoles el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en la isla.

Según detalló en un comunicado Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, durante los meses de enero a octubre se vendieron 79.532 vehículos en la isla, en comparación con los 90.181 vendidos durante el mismo periodo en 2025, lo que equivale a una reducción del 11,81 %.

Del total de autos vendidos en los primeros diez meses del corriente año, 7.783 lo fueron en septiembre, una diferencia de 3,26 % con los 8.045 vendidos el mismo mes de 2025, añadió Guerra.

PUBLICIDAD

“Al analizar los resultados de octubre, estimamos que la industria automotriz cerrará el 2026 por debajo del escenario de 100.500 unidades al que ajustamos nuestra proyección durante el mes de julio. Este resultado representaría el nivel de ventas más bajo desde 2020, año marcado por el inicio de la pandemia”, dijo Guerra.

Algunos factores para ello, mencionó Guerra, son la persistencia de la inflación y las altas tasas de interés, el aumento en los precios de los vehículos asociado a los aranceles, la carga de los arbitrios locales y la incertidumbre derivada de los conflictos geopolíticos.

Entre los segmentos que mostraron cambios significativos en octubre pasado, están los mini compactos y los mini compacto premium con un disminución de 92,1 % ante el año pasado, aunque los coches sport y los sport sedan reflejaron una aumento de 25 % durante el mismo periodo.

Mientras, el segmento completo de vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos) mostró un importante crecimiento de 51 % durante estos primeros diez meses, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los híbridos son el motor de este avance, liderando el segmento con un crecimiento de 65% durante dicho periodo.

“Continuamos trabajando en alternativas para atenuar el impacto de estas condiciones sobre el consumidor puertorriqueño y respaldar la estabilidad del sector automotriz, que sostiene más de 36.000 empleos y constituye un importante impulsor de la economía de Puerto Rico”, concluyó Guerra.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en el 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados a la economía general de Puerto Rico.