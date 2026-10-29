“No veo luz al final del camino”. Con esas palabras, el chef José Edgardo Lucca Pérez anunció el cierre del restaurante La Manada, que operaba en el municipio de Guayanilla, debido a los problemas con el suministro de energía eléctrica.

A través de una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook del restaurante, el chef, quien también es juez en la competencia Súper Chef Celebrities de WAPA TV, atribuyó la determinación a las interrupciones en el servicio eléctrico, que, según relató, le han provocado pérdidas de alimentos y daños a equipos costosos.

“Llevamos más de 24 horas sin el servicio eléctrico. Otra vez. Esta es nuestra nueva realidad. Hace meses que estamos así, lo que implica que perdemos mercancía, equipos eléctricos... mensualmente incurrimos en unos gastos exageradamente altos y el pago de la luz incrementa, incrementa e incrementa”, relató.

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Ante este panorama, anunció que “Hemos tomado la difícil decisión de cesar operaciones aquí en Guayanilla, en el restaurant La Manada”.

El chef agregó que sus propuestas gastronómicas estarán disponibles para actividades privadas y corporativas, así como a través de los programas de la Universidad de la Barbacoa.

“Vamos a estar en la calle. Todos los fines de semana vamos a estar en la calle”, precisó, al tiempo que mostró esperanzas de retomar el restaurante cuando “mejore” la situación eléctrica en el país.

Precisamente esta semana, las deficiencias en la generación eléctrica, tras averías en la Central San Juan y la Central Aguirre, llevaron a LUMA Energy a anunciar apagones para el martes y miércoles, que también podrían extenderse hasta este fin de semana.