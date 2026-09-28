Una nueva actualización de Uber Teens permitirá a padres y tutores acceder, cuando esté disponible, a una transmisión de video en vivo del interior del vehículo durante los viajes de sus adolescentes.

La funcionalidad busca ofrecer a las familias una nueva forma de acompañarlos en tiempo real.

“Sabemos que para las familias es importante encontrar un balance entre darles mayor independencia a sus adolescentes y poder seguir acompañándolos. Uber Teens fue diseñado precisamente con esa idea: permitir que los adolescentes se muevan de manera más independiente, mientras sus padres y tutores se mantienen informados durante el trayecto”, comentó Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Caribe y Centroamérica.

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“Con video en vivo sumamos una nueva forma de acompañarlos en tiempo real, directamente desde la app”, añadió Bedoya.

¿Cómo funciona el video en vivo?

Al comenzar el viaje, el padre, madre o tutor recibirá una notificación en su aplicación.

Desde la app podrá acceder, cuando esté disponible, a una transmisión en vivo del interior del vehículo a través del teléfono del socio conductor.

La disponibilidad dependerá de que el socio conductor tenga la funcionalidad habilitada y de las condiciones técnicas de su dispositivo.

Si la transmisión se interrumpe, padres y tutores podrán intentar acceder nuevamente o utilizar el chat grupal para comunicarse con el adolescente y el socio conductor.

La actualización incorpora controles para proteger la privacidad de quienes participan en el viaje. Únicamente los padres o el tutor vinculado a la cuenta del adolescente podrán acceder a la transmisión en vivo, y el acceso al video queda restringido una vez finalizado el viaje.

Para que Video en vivo esté disponible, el socio conductor debe tener habilitada la función de grabación. En caso de que se reporte un incidente, Uber podrá acceder a las grabaciones correspondientes como parte de sus procesos de seguridad y soporte.

UBER ( Shutterstock )

El Video en vivo se suma a las más de 40 funcionalidades de seguridad disponibles en Uber Teens. Entre ellas se encuentran el seguimiento del viaje en tiempo real, el chat grupal entre adolescentes, padres o tutores y socios conductores, la verificación mediante código PIN y RideCheck, tecnología que permite detectar determinadas anomalías durante el trayecto.

Además, los viajes de Uber Teens están disponibles solo para los socios conductores con las mejores calificaciones dentro de la app.