Costco anunció este jueves que se ha asociado con DoorDash para ofrecer servicio de entrega desde sus almacenes en Estados Unidos.

DoorDash ya ofrece entregas de Costco en algunos mercados, incluidos Australia, Suecia y Puerto Rico.

Sin embargo, esta alianza a nivel nacional supone un hito para la empresa de reparto con sede en San Francisco, la cual señaló que Costco figuraba entre los minoristas más buscados que aún no estaban presentes en su plataforma estadounidense.

DoorDash informó que realizará entregas de comestibles, artículos para el hogar y productos electrónicos desde todas las tiendas de Costco en EE.UU.

El servicio estará disponible exclusivamente para los miembros de Costco, quienes podrán vincular la información de su membresía a su cuenta de DoorDash.

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Costco, con sede en Issaquah (Washington), cuenta con 81 millones de miembros en todo el mundo.

La mayoría se encuentra en Estados Unidos, donde la empresa opera 639 tiendas repartidas en 47 estados.

Costco ha ofrecido servicios de entrega a través de Instacart durante casi una década. En 2024, anunció una colaboración con Uber Eats —también con sede en San Francisco—, aunque dicho acuerdo limitaba el servicio de entrega de Uber Eats a 17 estados.

El martes, Uber Eats comunicó que ampliaría el servicio de entrega de Costco a todo el país.

Al igual que DoorDash, Uber Eats ya realiza entregas de Costco en otros países, como Japón, Francia, España, Canadá y México.

En los últimos años, tanto DoorDash como Uber Eats han ampliado su oferta de entrega de comestibles en Estados Unidos. El otoño pasado, ambas compañías anunciaron acuerdos con Kroger, la cadena de supermercados más grande del país.