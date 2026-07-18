La empresa Costco Wholesale solicitó ayer, viernes, que se desestime la multimillonaria demanda de clase que le radicó un boricua para que devuelva los aranceles impuestos de manera ilegal por la administración del presidente Donald Trump, más los intereses generados.

La posición que sostuvo la empresa, en la moción presentada ante la jueza Camille L. Vélez Rivé, del Tribunal Federal de Distrito en Hato Rey, es que ya hay una demanda a nivel de Estados Unidos con un reclamo similar que se dilucida en la corte. Por ello, se reclamó que se desestime o se suspenda la demanda presentada el 18 de marzo pasado por el consumidor Guillermo Ortiz.

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La moción esboza aspectos como “economía y eficiencia judicial” para que se deje sin efecto la acción judicial.

“Si bien este Tribunal debería desestimar de plano la demanda del demandante, como mínimo debería suspender el presente caso hasta que se resuelva la acción federal presentada con anterioridad —el caso *Stockov*—, la cual es sustancialmente similar”, lee la moción presentada por el abogado Brad D. Brian, en representación de Costco.

Otro argumento levantado fue que “la demanda no expone una causa de acción que justifique la concesión de una reparación”.

El pleito de clase incoado por Ortiz apunta a que el club de membresía, que tiene cinco almacenes en Bayamón, Caguas, Carolina y Cupey, supuestamente infló los precios de los productos importados sujetos a los aranceles en todo el 2025 hasta marzo.

En la demanda se alude a que la empresa multinacional supuestamente genera sobre $700 millones anuales en ventas en Puerto Rico.

“Las ventas netas de Costco continuaron aumentando durante todo el periodo. Costco no sufrió ningún daño económico debido a los aranceles de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, que impuso Trump). Los socios de Costco sí sufrieron daños económicos”, dice la demanda.

Añade que Costco ha exigido al gobierno federal, específicamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), la devolución de los aranceles recaudados, parte de los cuales fueron pagados por socios de Puerto Rico.

Ortiz pide, a nombre de los socios boricuas de Costco, que el tribunal federal ordene devolver “todos los pagos realizados en virtud de la Ley IEEPA, incluyendo los intereses correspondientes”.