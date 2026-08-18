Costco entrará al mercado de los planes médicos para adultos mayores mediante una alianza con SCAN Health Plan que contempla el desarrollo de productos de Medicare Advantage durante los próximos años.

El acuerdo representa la primera alianza integral de Costco con un plan de Medicare, según anunciaron las compañías este martes.

Como parte de la colaboración, Costco y SCAN tienen previsto desarrollar productos y beneficios dirigidos a personas que utilizan Medicare Advantage. Entre las opciones que podrían ofrecerse se encuentran servicios de farmacia, beneficios para la compra de productos de venta libre, servicios de visión y audiología.

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Los nuevos productos todavía requieren revisión y aprobación de los reguladores antes de que puedan comenzar a ofrecerse.

“Los adultos mayores quieren una atención médica más fácil de manejar, que responda mejor a sus necesidades y que provenga de organizaciones en las que confían”, dijo Sachin H. Jain, director ejecutivo de SCAN Group y SCAN Health Plan.

Por su parte, Ron Vachris, director ejecutivo de Costco, dijo que la selección de SCAN como socio representa una extensión de los servicios de salud que la compañía ha ido incorporando para sus miembros.

Medicare Advantage, también conocido como la Parte C, es una alternativa a Medicare Original administrada por compañías privadas aprobadas por Medicare, el programa de salud del Gobierno federal. Estos planes suelen incluir la cobertura de Medicare Parte A y Parte B y pueden ofrecer beneficios adicionales, dependiendo del plan.

SCAN Health Plan actualmente opera en 33 condados de California, Arizona, Nevada, Texas, Nuevo México y Washington, donde cuenta con cerca de 460,000 afiliados.

El comunicado no indica si estos nuevos planes estarán disponibles en Puerto Rico.