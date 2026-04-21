Popular anunció hoy el lanzamiento de su nueva plataforma, Mis Ofertas, diseñada para brindar acceso a los clientes a promociones exclusivas y descuentos, además de la posibilidad de obtener cash back al realizar compras en línea. Esta nueva herramienta permitirá ahorrar en compras diarias y disfrutar de beneficios adicionales, todo desde la comodidad de su plataforma de Banca Digital, Mi Banco Móvil.

Al conectarse a Mi Banco Móvil, los clientes verán una nueva sección llamada Mis Ofertas, donde podrán explorar distintas categorías de productos y servicios, y aprovechar ofertas, beneficios y descuentos en comercios locales, desde ofertas en dealers de autos, hasta tiendas y restaurantes. También cuenta con la opción de cash back, que le permite recibir reembolsos al realizar compras en comercios participantes, y el dinero se acredita directamente en su cuenta de banco.

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“Nos mueve el buscar soluciones innovadoras con relevancia local, que añadan valor a nuestros clientes por su relación con nosotros. Mis Ofertas nace con el propósito de convertirse en un aliado para nuestros clientes al momento de hacer sus compras. La plataforma integra promociones y descuentos de múltiples categorías de comercios, y la oportunidad de recibir cash back al hacer compras en línea en tus tiendas favoritas”, señaló Camille Burckhart, vicepresidenta ejecutiva y principal oficial de Informática y Tecnología Digital de Popular.

Los usuarios podrán redimir las ofertas con un solo clic, recibir notificaciones sobre nuevas ofertas y acceder a un historial de los reembolsos por sus compras. Popular busca que esta herramienta simplifique la manera en que sus clientes hagan sus compras, facilitando el acceso a páginas web en más de 77 tiendas en un solo lugar, y recibir descuentos que se acreditarán directamente a su cuenta bancaria.

Para participar en el programa de cash back los clientes deben tener una cuenta de depósito elegible y activa en Banco Popular. El cash back se verá reflejado en sus cuentas en un término de 90 a 120 días luego de completada la transacción, dependiendo de la política de devolución de cada comercio.

La empresa indicó que han estado invitando clientes a utilizar Mis Ofertas y desde la semana pasada, ya medio millón de clientes tienen acceso al servicio. Continuarán invitando a todos los clientes que tienen acceso a Mi Banco Móvil en las próximas semanas.

Actualmente la plataforma Mis Ofertas incluye una variedad de comercios afiliados que abarcan categorías como tiendas, restaurantes, servicios y autos. Entre los comercios participantes se encuentran Novus, Necromancy Cosmética, Plaza las Américas, Plaza del Caribe, Soft and Creamy, Adler Clinics, A la Orden Discount, ROMA, Ready Shades Leonisa, Le Clinique, Lights and More, Le Perfume, Café Ezencia, O:LV Hotel, Sephora, Old Navy, Harry Tire, Comfort Inn & Suites Levittown, Grand Store, Kaffe Haus, Totto, Up Home Solution, Olive Boutique Hotels, Aire de O:live,Sumaq, entre otros. Mencionaron que continuarán añadiendo más comercios y que ya cuentan con más de 20 negocios locales que subirán sus ofertas próximamente. Para conocer todos los comercios participantes pueden visitar la página popular.com/misofertas.

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“Con esta plataforma, Popular abre la puerta para que nuestros clientes comerciales participen activamente ofreciendo a los usuarios ofertas, descuentos y beneficios. A su vez, los comercios pueden aprovechar el alcance y la visibilidad que brinda Mi Banco Móvil, una de las aplicaciones más utilizadas por los puertorriqueños, y conectarse con un alto volumen de clientes potenciales. Seguimos trabajando para darle más y mejores beneficios a nuestros clientes comerciales, cuya actividad impulsa el desarrollo económico, fomenta la creación de empleo y son socios estratégicos sumamente importantes para nosotros”, indicó Luis Cestero, vicepresidente ejecutivo del grupo de Retail & Business Solutions de Banco Popular.

La plataforma está disponible para que todos los clientes registrados en Mi Banco Móvil puedan comenzar a disfrutar de sus beneficios de inmediato, sin costo adicional.