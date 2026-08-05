El premio mayor del Powerball continúa aumentando y ya alcanzó los $786 millones para el sorteo de la noche de este miércoles, convirtiéndose en el noveno jackpot más grande en la historia del juego.

Quien acierte todos los números podrá optar por recibir el premio en pagos anuales durante 29 años o escoger un pago único en efectivo de aproximadamente $341.6 millones.

“La última vez que vimos un premio mayor de Powerball de este tamaño fue en la víspera de Navidad, cuando había un premio de $1,817 millones en juego”, indicó Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, en un comunicado.

PUBLICIDAD

El premio mayor no tiene un ganador desde el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un jackpot de $20 millones. Desde entonces, se han realizado 40 sorteos consecutivos sin que nadie acierte la combinación ganadora.

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Reino Unido.

Los 10 jackpots más grandes de Powerball

$2,040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California $1,817 millones – 24 de diciembre de 2025 – Arkansas $1,787 millones – 6 de septiembre de 2025 – Missouri y Texas $1,765 millones – 11 de octubre de 2023 – California $1,586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee $1,326 millones – 6 de abril de 2024 – Oregon $1,080 millones – 19 de julio de 2023 – California $842.4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan $786 millones – 5 de agosto de 2026 $768.4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin

Ganadores de jackpots de Powerball en 2026