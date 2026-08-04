Un boleto vendido en Puerto Rico acertó un premio de $50,000 en el sorteo de Powerball celebrado la noche del lunes, 3 de agosto.

El premio se obtuvo mediante la modalidad Doble Play, que permite a los jugadores participar en un segundo sorteo por $1 adicional al costo del boleto y optar por un premio mayor de $10 millones. Los números ganadores del Doble Play fueron 11, 15, 21, 28 y 33, con el bolo rojo 6.

Además del premio de $50,000, en la isla también se vendieron más de una decena de boletos ganadores de $500.

PUBLICIDAD

Premio de $50,000 del Powerball ( Fotocaptura )

Entretanto, el premio mayor del Powerball quedó vacante, por lo que el jackpot aumentó a $786 millones para el próximo sorteo, con la opción de recibir $341 millones en efectivo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.