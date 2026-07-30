El premio mayor de Powerball superó la cifra de $700 millones luego de que ningún jugador acertara la combinación ganadora en el sorteo celebrado el miércoles por la noche.

Los números sorteados fueron 30, 36, 40, 42 y 57, con el bolo rojo 2. El jackpot en juego era de $668 millones, con una opción de premio en efectivo estimada en $292.5 millones para el ganador.

Al no registrarse un ganador del premio mayor, el próximo sorteo, programado para este sábado, tendrá un jackpot estimado de $707 millones, con una alternativa de pago en efectivo de aproximadamente $309 millones.

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Aumenta el jackpot del Powerball para el sorteo del sábado. ( Fotocaptura )

La cifra millonaria continúa creciendo luego de varios sorteos consecutivos sin un ganador que lograra acertar la combinación completa para quedarse con el premio mayor.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.