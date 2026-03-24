La nevera opera de manera continua en los hogares y su dinámica interna cambia cada vez que se abre la puerta. Estos procesos afectan la temperatura, la distribución del frío y, en consecuencia, la conservación de los alimentos, lo que puede incidir en el desperdicio.

La nevera es uno de los electrodomésticos de mayor uso en los hogares y su funcionamiento se mantiene activo durante todo el tiempo. Su sistema realiza ciclos permanentes para regular la temperatura interna según las condiciones externas y la frecuencia de uso.

Cada apertura de la puerta permite el ingreso de aire caliente, lo que genera cambios en el equilibrio térmico. Esta situación obliga al equipo a ajustar nuevamente su operación para restablecer el nivel de enfriamiento requerido.

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Un sistema en constante ajuste

De acuerdo con información de la marca Challenger, el electrodoméstico funciona de manera continua con el objetivo de mantener condiciones adecuadas para la conservación de los alimentos.

El entorno influye directamente en su desempeño. En un hogar promedio, la puerta puede abrirse entre 20 y 40 veces al día, lo que genera variaciones térmicas constantes y demanda un esfuerzo adicional del sistema de refrigeración.

El enfriamiento dentro del equipo no es uniforme. Existen diferencias de temperatura entre compartimentos debido a la circulación del aire frío, lo que determina que algunas zonas sean más apropiadas para determinados productos.

La organización interna también incide en su funcionamiento. Una distribución inadecuada o el exceso de productos puede limitar el flujo de aire, creando áreas con menor refrigeración y favoreciendo el deterioro de los alimentos.

Aspectos clave dentro de la nevera

Entre los factores que influyen en el rendimiento del electrodoméstico y la conservación de los alimentos se identifican los siguientes:

Funciona las 24 horas del día durante todo el año. Cada apertura de la puerta altera la temperatura interna. No todas las zonas enfrían de la misma manera. La organización interna afecta la circulación del aire frío. Puede incidir en el desperdicio de alimentos. La tecnología actual busca mejorar la distribución del frío.

“Hoy las neveras no solo deben enfriar, también deben garantizar una distribución más uniforme del frío que permita conservar mejor los alimentos y facilitar la organización dentro del hogar”, señalaron desde Challenger.

Conservación y desperdicio: un reto en los hogares

El uso adecuado de la nevera tiene efectos directos en el aprovechamiento de los alimentos. La forma en que se regula la temperatura y se distribuyen los productos puede influir en su duración.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cerca del 17% de los alimentos disponibles para los consumidores se pierde en los hogares.

En este contexto, las variaciones térmicas o una refrigeración irregular pueden acelerar el deterioro de productos como frutas, verduras y lácteos. Por esta razón, la correcta distribución del frío se convierte en un factor determinante en la conservación.