El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) anunció el retiro del mercado de unas 13,720 libras de pechuga de pollo a la parrilla lista para comer, elaboradas por Suzanna’s Kitchen, por posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

Las pechugas de pollo fueron producidas el 14 de octubre de 2025 por la empresa ubicada en Norcross, Georgia.

El producto fue distribuido para ventas de servicio de alimentos en Alabama, Florida, Georgia, Missouri, New Hampshire, North Carolina y Ohio.

Según la información oficial, el producto retirado consiste en cajas de 10 libras que contienen dos bolsas de 5 libras de pechuga de pollo a la parrilla completamente cocida, con carne adherida al hueso. Las cajas están identificadas con el código de lote 60104 P1382 287 5 J14, visible tanto en el costado de la caja como en el empaque del producto.

Los artículos llevan el número de establecimiento P-1382 dentro del sello de inspección del USDA.

La posible contaminación fue detectada luego de que un laboratorio externo reportara un resultado positivo a Listeria monocytogenes en una muestra del producto.

Hasta el momento, no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con el consumo de este pollo. No obstante, las autoridades recomiendan que cualquier persona que presente síntomas y sospeche haber consumido el producto consulte a un médico.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares y trastornos gastrointestinales como náuseas y diarrea. En casos más graves, cuando la infección afecta el sistema nervioso, puede provocar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio o convulsiones.

Adultos mayores, embarazadas, recién nacidos y personas con el sistema inmunológico comprometido tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por una infección con listeria.