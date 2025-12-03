Se ordenó el retiro de más de 260,000 cajas de queso rallado vendidas en 31 estados y en Puerto Rico debido a la posible contaminación con fragmentos de metal, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés).

La FDA indicó que los distintos quesos rallados fueron retirados por Great Lakes Cheese Co. Los productos se venden bajo marcas privadas de tiendas en varios minoristas, incluyendo Target, Walmart y Aldi.

El retiro incluye varios tipos de queso, como mozzarella, estilo italiano, estilo pizza, mozzarella con provolone y mozzarella con parmesano.

El retiro tiene una clasificación de Clase II, porque el producto “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o donde la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota”, según el sitio web de la FDA.

La FDA advierte que ingerir fragmentos de metal puede causar lesiones como daño dental, laceraciones en la boca o la garganta, o laceraciones o perforación del intestino.