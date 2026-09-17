La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase II el retiro de seis jabones de manos fabricados por Intercon Chemical Company, debido a la posibilidad de contaminación bacteriana.

Los productos fueron distribuidos a 20 compañías —19 mayoristas y un minorista— en 15 estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, Texas, California, Georgia y Pensilvania.

El retiro fue iniciado voluntariamente por la compañía el 29 de junio y posteriormente la FDA lo clasificó como Clase II el 11 de septiembre. Esta categoría corresponde a productos cuyo uso o exposición puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de efectos graves es considerada remota por la agencia.

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¿Qué bacterias podrían estar presentes?

La FDA identificó específicamente cinco bacterias que podrían estar presentes en dos de los productos retirados: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila. Los otros cuatro productos fueron retirados debido a una posible contaminación bacteriana, aunque el aviso no identifica en ellos las especies específicas.

Entre ellas se encuentra Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que puede encontrarse en el suelo y el agua y que puede provocar infecciones en la sangre, los pulmones y las vías urinarias. El riesgo de infección es particularmente relevante en determinados pacientes y ambientes de atención médica.

Pseudomonas y otras bacterias gramnegativas también pueden ocasionar infecciones respiratorias, de la sangre, urinarias y de heridas, especialmente en entornos de atención médica.

Estos son los seis jabones incluidos en el retiro

Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, 28.7 onzas

UPC: 789745002981

Lotes: AF97312, 26-01001 y 26-01803

Fechas de consumo preferente: 1/12/2028, 3/13/2028 y 3/28

Cantidad retirada: 693 casos

Posible contaminación: P. aeruginosa, P. putida, P. monteilii, S. marcescens y S. nematodiphila.

Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, 1,000 ml

UPC: 789745002615

Lotes: 26-01001 y 26-01803

Fechas de consumo preferente: 3/13/2028 y 3/28

Cantidad retirada: 143 casos

Posible contaminación con las mismas cinco especies de bacterias señaladas anteriormente.

Summit 150 Foaming Hand Soap, 28.7 onzas

UPC: 810080570030

Lotes: BF97303, BF97304 y BF97305

Fechas de consumo preferente: 2/3/2028, 2/4/2028 y 2/5/2028

Cantidad retirada: 1,040 casos.

Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, 33.8 onzas

UPC: 810080570405

Lote: 26-03091

Fecha de consumo preferente: 5/2028

Cantidad retirada: alrededor de 225 casos.

Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, 8 onzas

UPC: 086854074305

Lotes: C3576 y 26-01804

Fechas de consumo preferente: 11/5/2026 y 3/28

Cantidad retirada: 301 casos.

Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, 7.5 onzas

UPC: 08685407408

Lote: 26-01001

Fecha de consumo preferente: 3/13/2028

Cantidad retirada: 294 casos.

Dos productos llegaron a tiendas para consumidores

Aunque buena parte de los jabones incluidos en el retiro fueron distribuidos a través de mayoristas y podrían encontrarse en negocios, oficinas u otros establecimientos, los dos productos bajo la marca Laura Lynn tienen una particularidad.

Ambos fueron distribuidos a través de Ingles Markets, por lo que llegaron al mercado minorista y pudieron ser adquiridos directamente por consumidores.

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La FDA no ha identificado públicamente los nombres de los 19 mayoristas ni las tiendas específicas a las que estos pudieron redistribuir los productos. Por ello, la agencia recomienda verificar cuidadosamente la información del envase antes de utilizar un jabón que coincida con los productos retirados.

¿Qué debe hacer quien tenga uno de estos jabones?

Si el nombre del producto, tamaño, UPC, lote y fecha coinciden con alguno de los incluidos en el retiro, no debe utilizarse hasta verificar las instrucciones correspondientes al retiro.

La alerta no significa que todas las personas que hayan utilizado estos productos desarrollarán una infección. La clasificación Clase II contempla precisamente la posibilidad de efectos adversos temporales o médicamente reversibles y señala que la probabilidad de consecuencias graves es remota.

Al momenro Puerto Rico no aparece entre los lugares identificados por la FDA como destinos de esta distribución. Esto reduce la evidencia de una distribución oficial del producto en la Isla, aunque no permite descartar por sí solo que alguna unidad haya podido llegar posteriormente por otros canales.