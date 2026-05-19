Días después de que Spirit Airlines cerrara en plena madrugada, un abogado de la desaparecida aerolínea de bajo costo compareció ante un juez de bancarrota y se disculpó con los clientes sensibles a los precios que podrían tener dificultades para encontrar vuelos asequibles en su ausencia.

“Pedimos disculpas especialmente a aquellos estadounidenses que ahora podrían quedar completamente fuera del mercado”, dijo en corte el abogado de Spirit, Marshall Huebner, agradeciendo a todos los pasajeros que dependieron de la aerolínea durante sus 34 años de operación, muchos de los cuales, según indicó, “de otro modo no habrían podido costear el transporte aéreo”.

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La desaparición de Spirit el 2 de mayo no es el único obstáculo para quienes planifican viajes a una semana de que la temporada de verano inicie de forma tradicional en Estados Unidos con el feriado del Memorial Day. El aumento en los costos del combustible de aviación, vinculado a la guerra en Irán, ha impulsado las tarifas aéreas y las tasas asociadas en toda la industria de la aviación comercial. Dos de las aerolíneas de bajo costo restantes en Estados Unidos acaban de concretar una fusión.

El panorama incierto para los viajes económicos refleja lo difícil que se ha vuelto operar para las aerolíneas de bajo costo, sin lujos, mientras enfrentan precios volátiles del combustible, inflación y una competencia cada vez más feroz. Aunque estas aerolíneas atraen a clientes motivados únicamente por el precio, las aerolíneas tradicionales pueden generar más ingresos para compensar los costos del combustible mediante cabinas premium, programas de recompensas, viajes corporativos, cargos adicionales y algoritmos de precios.

“La fijación dinámica de precios ha eliminado una de las últimas ventajas estructurales que tenían las aerolíneas de bajo costo”, dijo Shye Gilad, expiloto de aerolínea que ahora enseña en la Universidad de Georgetown.

Durante décadas, las aerolíneas de bajo costo prosperaron al ofrecer tarifas que las aerolíneas tradicionales a menudo no podían igualar sin perder dinero. Pero esa ventaja se ha debilitado a medida que las “tres grandes” —American, Delta y United— mejoraron su capacidad para ajustar precios a distintos tipos de viajeros, y mientras JetBlue, Southwest y otras aerolíneas que durante años se presentaron como alternativas más económicas comenzaron a atraer clientes de mayor poder adquisitivo.

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Hoy en día, las grandes aerolíneas pueden vender un número limitado de asientos básicos a precios similares a los de Spirit, mientras siguen cobrando más por boletos estándar y premium en otras partes del avión. Eso ha hecho más difícil que las aerolíneas de bajo costo compitan únicamente por precio.

“Ya no pueden ser simplemente la aerolínea más barata”, dijo Gilad. “Tienen que ser la aerolínea de bajo costo más inteligente”.

18 Fotos La aerolínea conecta la isla con varios destinos en Estados Unidos.

Al igual que la gasolina y el diésel, el precio del combustible de aviación ha aumentado desde que la guerra en Irán afectó el suministro de petróleo en Medio Oriente hace 11 semanas. La presión llevó a la Asociación de Aerolíneas de Valor, un grupo comercial de Estados Unidos que representa a Allegiant Air, Avelo Air, Frontier Airlines, Spirit Airlines y Sun Country Airlines, a solicitar a la administración Trump a finales de abril una ayuda financiera temporal de 2.5 mil millones de dólares.

Airlines for America, el grupo que representa a Alaska Airlines, American, Delta, JetBlue y Southwest, se opuso a la idea, argumentando que la ayuda federal daría una ventaja injusta a las aerolíneas de bajo costo.

“La intervención del gobierno en nombre de esas aerolíneas castigaría a otras compañías que han tomado medidas por su cuenta para enfrentar el aumento de costos y premiaría a las que no han tomado esas decisiones difíciles”, señaló el grupo en un comunicado. “Y, a largo plazo, sostener empresas que no pueden cubrir su costo de capital perjudica la competencia y a los consumidores al dificultar la competencia entre aerolíneas”.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, rechazó la solicitud el mismo día que Spirit dejó de operar vuelos.

Incluso antes del reciente aumento en los costos del combustible, ya se estaba produciendo una consolidación en el sector de aerolíneas de bajo costo. Alaska Airlines completó la compra de Hawaiian Airlines por 1,000 millones de dólares en septiembre de 2024, tras acordar mantener el nivel de servicio en rutas clave dentro de Hawái y entre Hawái y el territorio continental de Estados Unidos donde no enfrentaban mucha competencia.

Spirit había sido un objetivo de fusión sin éxito tanto de Frontier como de JetBlue a medida que sus pérdidas aumentaban tras la pandemia del coronavirus.

11 Fotos Desde solicitar desempleo hasta ajustar tu presupuesto, estas son las acciones que te pueden ayudar a salir adelante.

Allegiant informó la semana pasada que finalizó la adquisición de Sun Country por aproximadamente 1,500 millones de dólares, un acuerdo anunciado inicialmente en enero. La aerolínea combinada integra el servicio de pasajeros con las operaciones de carga y el negocio de vuelos chárter de Sun Country, que atiende a equipos deportivos, casinos y al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“La consolidación es una señal de debilidad en la industria”, dijo Gilad. “Si puedes eliminar a un competidor y mejorar tu oferta de producto, podrías obtener más ganancias”.

Otros expertos señalan la diversidad dentro del sector de aerolíneas de bajo costo, un factor que podría hacer que algunas sean más resistentes que otras a los aumentos en el precio del combustible y las interrupciones del mercado.

“Las aerolíneas de bajo costo son una especie bastante peculiar”, dijo Vikrant Vaze, experto en sistemas de aviación de la escuela de ingeniería del Dartmouth College, describiendo una categoría que incluye desde aerolíneas en dificultades como Spirit hasta gigantes como Southwest Airlines, que pasó de ser una pionera de bajo costo a una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos.

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“Aunque se agrupan como aerolíneas de bajo costo, si quieres un término general, son muy diferentes entre sí”, dijo Vaze. “Tienen niveles muy distintos de ‘bajeza de costo’”.

El enfoque de Allegiant en viajes de placer se centra en aeropuertos pequeños con menos competencia directa. JetBlue, una aerolínea híbrida de bajo costo, depende más de asientos premium y programas de lealtad que Spirit.

Frontier es la que más se acerca al modelo de Spirit como aerolínea ultrabajo costo, aunque los analistas señalan que entró en este período de volatilidad con mayor liquidez y podría beneficiarse de la salida de Spirit. Ya ha comenzado a expandirse en mercados donde Spirit tenía fuerte presencia, como Las Vegas, Detroit y las ciudades de Florida Orlando y Fort Lauderdale.

Gilad ve reflejos de su propia experiencia como piloto e instructor de vuelo en Independence Air, una aerolínea de bajo costo de corta duración que antes operaba como aerolínea regional para United y Delta. La compañía, que lanzó operaciones a mediados de 2004 mientras el conflicto entre fuerzas lideradas por Estados Unidos e insurgentes en Irak hacía subir los precios del combustible, cerró durante un proceso de bancarrota en enero de 2006.

“Quemaron casi 200 millones de dólares en 18 meses”, dijo Gilad. “Fue así de rápido que desaparecieron”.

Señaló que las mismas presiones estructurales existen hoy, pero hay menos aerolíneas de bajo costo restantes para afrontarlas.