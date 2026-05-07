Dos empleados de Spirit Airlines, que cesó operaciones el pasado sábado en la madrugada, solicitaron la ayuda por desempleo ante del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pero le fue denegada porque el proceso debían realizarlo en el estado de Florida, explicó este jueves la secretaria María del Pilar Vélez Casanova.

La funcionaria, quien aseguró que se ha mantenido en constante comunicación con los directivos de la aerolínea para ayudar a los empleados, reveló los detalles en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

“Hasta el momento, solamente dos reclamaciones por desempleo se recibieron en nuestro Departamento. Estos dos pertenecen a la jurisdicción de la Florida. Así que, ellos tienen que hacer la reclamación allá. Eso se le orienta”, precisó.

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Dijo que los empleados que a aerolínea tiene en Puerto Rico eran, en su mayoría, contratados bajo una agencia de empleo.

“La información que tenemos es que solamente dos personas pertenecen a lo que es la línea como tal, los demás pertenecen a una agencia que los recluta”, precisó.

Señaló que la agencia, de la cual no dio el nombre, busca otros empleos para reubicar a aquellos trabajadores afectados. Dijo que la agencia se ha puesto a la disposición de asistir en esta labor de reubicación.

Por otro lado, la secretaria recordó que mañana, viernes, se realizará la primera Feria de Empleo dirigida a la industria de la construcción. Se realizará en Plaza Las Américas, en Hato Rey de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.