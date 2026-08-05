El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aseguró este miércoles que hay suficiente agua embotellada en Puerto Rico y desmintió las publicaciones en redes sociales que alegan una presunta escasez del producto en medio de la sequía que afecta a la isla.

El secretario de la agencia, Hiram Torres Montalvo, afirmó que actualmente existe inventario suficiente para cubrir el consumo normal de los consumidores, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por información falsa.

“Hemos visto algunas publicaciones en las redes sociales alegando que en algunos comercios no queda agua embotellada y que en Puerto Rico existe carencia de este producto. Eso es una noticia falsa. Actualmente, hay suficiente abasto de agua embotellada a nivel local para satisfacer el consumo normal”, indicó Torres Montalvo en declaraciones escritas.

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Como parte de las medidas adoptadas, Torres Montalvo ordenó al personal de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial mantener comunicación directa con supermercados, farmacias, estaciones de gasolina y otros comercios que venden cajas de agua embotellada para monitorear los patrones de venta.

La iniciativa busca dar seguimiento al comportamiento del mercado ante el inicio del racionamiento de agua para las comunidades abastecidas por el embalse Carraízo, que comenzará el próximo viernes, 7 de agosto.

Torres Montalvo recordó que continúa en vigor la Orden Administrativa 2026-006, que congela los precios de productos, artículos y servicios de primera necesidad relacionados con el agua, tras la declaración del estado de emergencia por la sequía.