¿Te toca el racionamiento? Estos son los oasis disponibles por municipio
Consulta aquí la lista de oasis disponibles en cada pueblo.
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A dos días de que entre en vigor el racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, el Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunciaron que habilitaron, por separado, decenas de oasis.
El racionamiento de agua, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón, comenzará este viernes para los abonados de sectores ubicados en San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto.
Particularmente, en San Juan, según informó la administración del alcalde Miguel Romero a través de la página oficial de Facebook del municipio, los oasis se dividirán en dos grupos. El primer grupo estará disponible los lunes, miércoles y viernes, mientras que el segundo operará los martes, jueves y sábados.
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Estos son los lugares donde el municipio hará disponibles los oasis del Grupo 1 (lunes, miércoles y viernes):
Calle San Jorge
Calle San Mateo
Calle Carolina
Callejón del Carmen
Calle Saldaña
Calle Fuerte
Comunidad el Bosque
Calle Julián Pesante
Calle Bouret
Calle Tuscán
Residencial Fray Bartolomé de las Casas
Residencial Villa Kennedy
Calle Martino Calle Williams
Calle Merhoff
Calle Bartolomé de las Casas
A continuación los lugares donde operarán oasis en el Grupo 2 (martes, jueves y sábados):
Calle Las Violetas
Calle Del Valle
Calle Ismael Rivera
Avenida I
Calle Nueva
Calle Flamboyán
Callejón Dooley
Calle Tapia
Calle Laguna
Calle Ferrer
Calle Lutz
El Mirador
Paseo del Conde
Residencial Las Margaritas
De otra parte, la AAA también informó que operará, en conjunto con municipios, varios oasis en otros pueblos afectados entre ellos Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas.
Los oasis que estarán disponibles en Carolina ubicarán en:
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Carolina
Carretera 887 del barrio Martín González
Carretera 65 de Infantería
Los oasis disponibles en Trujillo Alto estarán en:
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Trujillo Alto
Urbanización Hacienda de Carraízo
Escuela de la Comunidad Alejandro Tapia
Urbanización Comunidad Bo. Saint Just
Carretera 199, frente al centro comercial
Residencial Los Rosales
Los oasis que estarán disponibles en Loíza ubicarán en:
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Loíza
Los oasis disponibles en Canóvanas estarán en:
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias en Canóvanas
Carretera 962
Avenida Campo Rico
La Central
Loíza Valley
Forest
🔵 Aviso | 🚚💧 Durante a la recuperación del servicio, tras las averías registradas durante el fin de semana en la #RegiónMetro, informamos el listado de oasis disponibles por municipio. 🚰💧— Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) August 5, 2026
✅ Como parte de las medidas de mitigación, hemos asignado camiones cisterna a las… pic.twitter.com/QA4ZYwTRiY
Actualmente, el embalse Carraízo es el activo con el nivel más bajo de la Isla y permanece en la fase de ajuste, con unos 37 metros de agua. Según explicó la primera ejecutiva del país, si alcanza los 30 metros ya no será posible extraer agua para suplir a los abonados.