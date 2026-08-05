A dos días de que entre en vigor el racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, el Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunciaron que habilitaron, por separado, decenas de oasis.

El racionamiento de agua, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón, comenzará este viernes para los abonados de sectores ubicados en San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto.

Particularmente, en San Juan, según informó la administración del alcalde Miguel Romero a través de la página oficial de Facebook del municipio, los oasis se dividirán en dos grupos. El primer grupo estará disponible los lunes, miércoles y viernes, mientras que el segundo operará los martes, jueves y sábados.

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Estos son los lugares donde el municipio hará disponibles los oasis del Grupo 1 (lunes, miércoles y viernes):

Calle San Jorge

Calle San Mateo

Calle Carolina

Callejón del Carmen

Calle Saldaña

Calle Fuerte

Comunidad el Bosque

Calle Julián Pesante

Calle Bouret

Calle Tuscán

Residencial Fray Bartolomé de las Casas

Residencial Villa Kennedy

Calle Martino Calle Williams

Calle Merhoff

Calle Bartolomé de las Casas

A continuación los lugares donde operarán oasis en el Grupo 2 (martes, jueves y sábados):

Calle Las Violetas

Calle Del Valle

Calle Ismael Rivera

Avenida I

Calle Nueva

Calle Flamboyán

Callejón Dooley

Calle Tapia

Calle Laguna

Calle Ferrer

Calle Lutz

El Mirador

Paseo del Conde

Residencial Las Margaritas

De otra parte, la AAA también informó que operará, en conjunto con municipios, varios oasis en otros pueblos afectados entre ellos Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas.

Los oasis que estarán disponibles en Carolina ubicarán en:

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Carolina

Carretera 887 del barrio Martín González

Carretera 65 de Infantería

Los oasis disponibles en Trujillo Alto estarán en:

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Trujillo Alto

Urbanización Hacienda de Carraízo

Escuela de la Comunidad Alejandro Tapia

Urbanización Comunidad Bo. Saint Just

Carretera 199, frente al centro comercial

Residencial Los Rosales

Los oasis que estarán disponibles en Loíza ubicarán en:

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Loíza

Los oasis disponibles en Canóvanas estarán en:

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias en Canóvanas

Carretera 962

Avenida Campo Rico

La Central

Loíza Valley

Forest

🔵 Aviso | 🚚💧 Durante a la recuperación del servicio, tras las averías registradas durante el fin de semana en la #RegiónMetro, informamos el listado de oasis disponibles por municipio. 🚰💧



✅ Como parte de las medidas de mitigación, hemos asignado camiones cisterna a las… pic.twitter.com/QA4ZYwTRiY — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) August 5, 2026

Actualmente, el embalse Carraízo es el activo con el nivel más bajo de la Isla y permanece en la fase de ajuste, con unos 37 metros de agua. Según explicó la primera ejecutiva del país, si alcanza los 30 metros ya no será posible extraer agua para suplir a los abonados.