Con los números 2, 10, 11, 16, 32 y 9, un boricua logró pegarse anoche en el jackpot de la Revancha del Loto Cash.

El premio fue de $260,000, reveló la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

La persona agraciada compró su boleto de manera automática en Bayamón, específicamente en el Supermercado Pueblo (Drive Inn), se informó en un comunicado de prensa.

“La Revancha de Loto Cash ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar, lo que aumenta las posibilidades de obtener premios. Felicitamos al ganador y les recordamos a todos los jugadores la importancia de jugar de manera responsable”, expresó Hernández Olivo.

Tras esta jugada ganadora, el próximo sorteo de la Revancha, que se realizará este viernes, tiene un premio de $100,000.

La Loto Cash, entretanto, aumentó su pote a $510,000, luego de que anoche nadie acertara los números 1, 3, 12, 16, 23, 9 y el multiplicador 3.

Tampoco nadie se llevó el PowerBall, cuyo jackpot aumentó a $600 millones. El próximo sorteo es el sábado.