Bangkok. Los precios del petróleo subieron a primera hora el martes, mientras se intensificaban los combates en Oriente Medio, y las acciones mundiales mostraban resultados mixtos después de que los mercados de Tokio y Seúl se recuperaran de las pérdidas iniciales.

El precio del crudo Brent subió un 4.1% hasta 86.73 dólares por barril después de dispararse casi un 10% el lunes. El crudo de referencia en Estados Unidos avanzó un 3.1 % hasta 80.55 dólares por barril.

Los precios del petróleo siguen por debajo de su máximo durante esta guerra, de casi 120 dólares por barril, pero la incertidumbre sobre la estabilidad futura de los suministros se agravó después de que Estados Unidos e Irán afirmaran por separado que controlaban el estrecho de Ormuz.

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Los futuros de las acciones en Estados Unidos bajaban mientras Estados Unidos lanzaba más ataques contra Irán, después de que el presidente Donald Trump dijera que Washington estaba “restableciendo” un bloqueo a Irán en el estrecho.

Los combates en la región han impedido que los petroleros utilicen la vía marítima para entregar crudo a clientes desde el golfo Pérsico, lo que ha elevado los precios del combustible en todo el mundo.

En las primeras operaciones europeas, el DAX de Alemania perdió un 0,6% hasta 24.967,19, mientras que el CAC 40 en París cedió un 0,9% hasta 8.286,35. En Reino Unido, el FTSE 100 bajó un 0.6% hasta 10,431.63.

El futuro del S&P 500 bajaba un 0,1% mientras que el del promedio industrial Dow Jones caía un 0,3%.

En las operaciones en Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió un 0.7% hasta 67,743.50.

Las acciones de SoftBank Group Corp., que tiene enormes inversiones en IA, subieron un 3,3% después de que su presidente, Masayoshi Son, pronunciara un discurso en un evento de la empresa en Tokio en el que se burló de la idea de que exista una burbuja en las inversiones en capacidad para la IA.

El Kospi en Corea del Sur subió un 0,7 % hasta 6.856,83.

El índice compuesto de Shanghái ganó un 1.4 % hasta 3,967.13.

El gobierno informó que las exportaciones de China se dispararon un 27% en junio respecto de un año antes, ya que la adopción de la inteligencia artificial impulsó una fuerte demanda de chips informáticos y otras tecnologías. China tiene previsto presentar el miércoles sus datos económicos del último trimestre.

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El Hang Seng de Hong Kong subió un 0.5% hasta 24,340.73, mientras que en Australia el S&P/ASX 200 no registró cambios y se ubicó en 8,805.00.

En Wall Street el lunes, el S&P 500 cayó un 0.8%, tras encadenar su cuarta semana al alza en las últimas cinco. El promedio industrial Dow Jones bajó un 0.3% y el compuesto Nasdaq se hundió un 1.6%.

Las acciones de fabricantes de chips, como Micron Technology, ayudaron a encabezar las caídas. Micron retrocedió un 4.4%, recortando lo que había sido un ascenso estelar del 243.1% en lo que va del año.

Crece la preocupación de que los precios de las acciones se hayan disparado demasiado y de que la demanda quizá no sea sostenible si la IA no aporta tanta ganancia y productividad como se espera.

Nvidia cayó un 3.5%. Como es la acción de mayor valor en Wall Street gracias a la euforia en torno a la IA, fue por sí sola el mayor lastre del S&P 500.

“El mercado está diciendo, en la práctica, que las ganancias pueden ser reales, pero que la durabilidad, los márgenes y las valoraciones siguen abiertos a discusión”, dijo Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.

Gran parte de la atención de Wall Street esta semana se centrará en las presentaciones de resultados de las empresas, que detallan cuánto ganaron durante la primavera. Sólo el martes, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo publican sus resultados trimestrales más recientes.

Los analistas pronostican que las empresas del índice S&P 500 registrarán un crecimiento general del 23.6% respecto de hace un año, según FactSet. Si aciertan, sería el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 20%.

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Las empresas de todos los sectores deberán mostrar un crecimiento sólido para justificar los grandes movimientos que han tenido los precios de sus acciones. Los índices están cerca de máximos históricos pese a sus fuertes oscilaciones recientes, debido a las preocupaciones en torno a las acciones de IA.

Un petróleo más caro empujaría la inflación al alza, lo que podría llevar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés. Las tasas más altas pueden contener la inflación, pero también desaceleran la economía y perjudican los precios de todo tipo de inversiones.

En otras operaciones a primera hora el martes, el dólar estadounidense bajó a 162.23 yenes japoneses desde 162.46 yenes. El euro subió a 1.1402 dólares desde 1.1382.