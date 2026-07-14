Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos atacó a Irán el martes en la madrugada, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo sobre el país de Oriente Medio en el estrecho de Ormuz. Trump planteó por separado que Estados Unidos les cobrará a otros barcos por un paso seguro, lo que trastoca cientos de años de política estadounidense de apoyo a la libertad de navegación en todo el mundo.

Irán respondió con ataques contra Baréin, Jordania y dos petroleros relacionados con los Emiratos Árabes Unidos que viajaban por el estrecho, lo que dejó un marino muerto y otros ocho heridos. Los Emiratos amenazaron con tomar represalias contra Irán, lo que podría arrastrar a la nación que alberga Abu Dabi y Dubái de nuevo a combates con Teherán.

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Los ataques ocurren en un momento en que Teherán y Washington compiten por el control del estrecho, por el que en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados. El precio del crudo Brent alcanzó su nivel máximo en un mes, de más de 84 dólares, en las operaciones de la madrugada, todavía muy por debajo de los casi 120 dólares que registró en el punto álgido de la guerra, pero de todas formas amenaza con encarecer los costos en todas partes.

También desgarró aún más un alto el fuego vigente a partir de un acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra. El pacto está ahora casi a mitad del período de 60 días en el que se suponía que debían negociar un acuerdo final, que también debía abordar el disputado programa nuclear de Irán y otros asuntos.

Trump insiste en que el estrecho estará abierto

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que atacó zonas en Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chahbahar, Jask y Konarak, apuntando a “sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas” iraníes. Irán reconoció ataques alrededor de esas zonas, pero no proporcionó de inmediato evaluaciones de víctimas o daños.

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el ejército estadounidense.

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Momentos después de que el ejército anunciara los nuevos ataques, Trump lo calificó como “otro ataque importante”.

“Los estamos golpeando muy duro. Y continuará, y veremos qué pasa”, dijo a los periodistas en el Despacho Oval. “Estamos eliminando toda su capacidad ofensiva y estamos controlando los estrechos. Estamos poniendo el bloqueo de nuevo”.

Trump también proporcionó nuevos detalles sobre su sugerencia de que Estados Unidos cobrará peajes a los barcos que atraviesen el estrecho, un giro después de haber dicho previamente que no lo haría.

Es un cambio en la política de Estados Unidos que, hasta ahora, decía que el estrecho debía permanecer abierto para todos sin peajes —como lo estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y elevaría las tensiones, probablemente causando una mayor disrupción económica mucho más allá de la región.

La Marina de Estados Unidos ha luchado por la libertad de navegación en los mares desde las Guerras de Berbería y la Guerra de 1812.

Se reanudan los ataques en todo Oriente Medio

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo el martes en la madrugada que Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que dejó un marino muerto y otros ocho heridos. El Ministerio de Defensa emiratí dijo que Irán lanzó dos misiles de crucero contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah.

Los ataques incendiaron ambos petroleros, aunque los fuegos fueron extinguidos. El ataque contra los petroleros mató a un ciudadano indio e hirió a seis indios y dos ucranianos, según los EAU, que también advirtieron que se reservaban el derecho a tomar represalias.

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La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque contra los petroleros y dijo que las embarcaciones “ignoraron advertencias repetidas”.

“Eligieron pasar por un campo minado y posteriormente fueron atacados e inutilizados”, dijo la Guardia.

Baréin también volvió a ser atacado el martes en la madrugada mientras Irán tomaba represalias por la última ronda de ataques aéreos estadounidenses. Baréin hizo sonar sus sirenas de alerta de misiles tres veces, instando al público a buscar refugio.

Por su parte, el ejército jordano dijo que interceptó cuatro misiles de Irán. Jordania alberga fuerzas estadounidenses y ha sido atacada por Teherán en los últimos días.

Trump dice que Irán no superó una prueba

El lunes más temprano, Trump dijo al presentador de radio conservador Hugh Hewitt que el acuerdo alcanzado el mes pasado estaba “hecho para poner a prueba” a Irán, y añadió que “cuando estás tratando con canallas (los acuerdos) no significan mucho”.

“No pasaron la prueba”, dijo el presidente.

Irán sostiene que tiene el derecho de gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos lo ha cuestionado.

El ejército estadounidense y la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas han intentado establecer una ruta a través del estrecho a lo largo de la costa de Omán que estaría fuera del control iraní. Irán ha atacado barcos que usan esa ruta. Estados Unidos ha atacado a Irán en respuesta, lo que provocó ataques iraníes contra estados árabes aliados de Estados Unidos.

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Los intercambios de fuego en los últimos días ya habían sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional. Washington había levantado un bloqueo que impuso a mediados de abril como parte de ese acuerdo, que también pedía que el estrecho se reabriera por completo.

“Estamos restableciendo el BLOQUEO IRANÍ”, dijo Trump en redes sociales. “Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”.

El presidente dijo que Estados Unidos sería “reembolsado” con el 20% del valor de la carga para ayudar a cubrir “cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección”. No hubo información sobre cómo funcionaría eso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un viaje a la región, dijo que nunca habría peajes para quienes viajen por el estrecho.

El ejército estadounidense dijo que reanudará su bloqueo de los puertos iraníes a la medianoche del miércoles, hora local, en Dubái.

Se reanudarán las negociaciones entre Israel y Líbano

Mientras tanto el martes, se esperaba que delegaciones libanesas e israelíes se reunieran en Roma para continuar negociaciones mediadas por Estados Unidos. El mes pasado, Líbano e Israel anunciaron un “acuerdo marco” que describe la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Sin embargo, sobre el terreno, el acuerdo se ha estancado.

Antes de que se intensificaran los combates en torno al estrecho, la guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano amenazó repetidamente con descarrilar el acuerdo provisional en la guerra con Irán. Ahora existe una tregua en Líbano, pero sigue sin estar claro si se mantendrá si Estados Unidos e Irán regresan a una guerra a gran escala.