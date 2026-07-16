Al tiempo que informaron que han retirado ciertos ingredientes en algunos de sus establecimientos, la cadena de restaurantes Taco Bell aseguró que los ingredientes que utiliza, sus proveedores, productos o establecimientos, han sido vinculados con el brote del parásito Cyclospora -que causa diarrea explosiva- del que ya se han registrado más de siete mil casos en los Estados Unidos, y al menos uno en la Isla.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. En relación con la información que ha circulado recientemente, los funcionarios de salud pública no han confirmado un vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o establecimiento específico. Como medida de precaución y mientras las autoridades de salud pública continúan con su revisión más amplia, Taco Bell ha retirado de manera voluntaria y temporal ingredientes limitados en restaurantes seleccionados”, informó la cadena de restaurantes en un comunicado.

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El Washington Post reportó ayer que las autoridades sanitarias en Estados Unidos investigaban si el consumo de comida de alguna franquicia de Taco Bell, guardaba relación con el brote. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, el estado con más casos de infección con Cyclospora reportado, investigan si la fuente del brote podrían estar asociado con el consumo de lechuga y otros vegetales, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

La empresa añadió que “continuará monitoreando de cerca la situación y seguirá las recomendaciones y directrices emitidas por las autoridades de salud pública, reafirmando su compromiso con ofrecer productos de la más alta calidad y mantener la confianza de sus clientes”.

Según la agencia española de noticias EFE, la ciclosporiasis es una intoxicación alimentaria causada por el parásito ‘Cyclospora cayetanensis’, tan pequeño que solo se ve al microscopio, según la Cleveland Clinic.

Nadie sabe del todo cómo llega a los alimentos y al agua, pero en Estados Unidos los brotes se vinculan una y otra vez a productos frescos, de acuerdo con los CDC. Es importante señalar que una persona puede contagiarse más de una vez.

La ciclosporiasis no se contrae de persona a persona, si no por contacto fecal-oral, al comer alimentos o beber agua contaminados con heces, incluida el agua sin tratar de piscinas o pozos, apuntó la Cleveland Clinic. Los síntomas, que además de diarrea explosiva incluyen perdida del apetito, adelgazamiento e hinchazón entre otros, pueden tardar hasta una semana en manifestarse y la infección se combate con un tratamiento con un antibiótico conocido como trimetoprima-sulfametoxazol (cotrimoxazol) o sulfamidas para las personas alérgicas, además de ciprofloxacino o la nitazoxanida, y reposo e hidratación, aunque personas sanas pueden superarla sin necesidad de fármacos.