En momentos en que los comerciantes reclaman ser escuchados para evitar las largas filas en los supermercados o para no tener que operar con pérdidas en medio de la emergencia provocada por el coronavirus, el task force económico presentará este miércoles a las 10:00 a.m. los detalles de los esfuerzos e iniciativas fiscales y económicas que realizan a corto plazo durante un programa que será transmitido por la Corporación para la Difusión Pública (Canales 6 y 3).

La presentación pública la harán un día después de que saliera a la luz de que el gobierno no ha respondido a los reclamos hechos por los pocos comercios que operan en medio de la crisis provocada por la pandemia.

De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) e integrante del task force, Manuel Reyes, criticó ayer que el pasado domingo la gobernadora Wanda Vázquez creara lo que llamó “la tormenta perfecta” que provocó que esta semana los supermercados estén abarrotados de personas. Es que informó que tendrían que cerrar de viernes a domingo, no habría disponible la posibilidad de compra de comida preparada en los restaurantes y se adelantó el pago del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en medio de las restricciones de tránsito por el número de las tablillas.

Anoche, la gobernadora flexibilizó la orden ejecutiva y autorizó que los restaurantes operaran a través de venta de alimento por servicarro, ‘carry out’ o servicio de entrega.

Sin embargo, no se ha atendido el reclamo para que los supermercados pueden entregar órdenes de compra por Internet en horarios fuera del toque de queda, específicamente de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Tampoco se han contestado las cartas que envió la semana pasada la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, para que les permitiesen vender otros productos que no sean medicamentos los domingos, así como este fin de semana largo de Semana Santa.

Ayer trascendió que la Asociación de Detallistas de Gasolina también mandó cartas al task force económico y al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, para que también les permitan vender otros productos que no sean combustibles durante los domingos y en este fin de semana largo. Establecieron que, si no se les autoriza este tipo de venta, entre el 80% al 90% de las gasolineras cerrarían mañana, jueves, a las 7:00 p.m. al lunes entre las 5:00 a.m. a 6:00 a.m.

Pendientes a la transmisión del programa por Primera Hora para conocer si el task force económico tiene alguna solución para los consumidores y los comerciantes afectados por la cuarentena obligatoria a causa del coronavirus.