Uber Eats y Best Buy amplían su disponibilidad en Puerto Rico, pues ahora los usuarios de la isla pueden solicitar productos tecnológicos del establecimiento especializado a través de la app de entregas y recibirlos directamente en sus hogares.

Best Buy ya está disponible en la app de Uber Eats con pedidos desde sus establecimientos en Hato Rey, San Juan, y en el centro comercial Río Hondo Mall, en Bayamón, justo a tiempo para las compras de regalos de esta temporada navideña.

En comunicación escrita se informó que los usuarios ahora pueden elegir entre una amplia variedad de productos tecnológicos, como tabletas, audífonos, bocinas, consolas de videojuegos, pequeños electrodomésticos y mucho más, con entregas a pedido.

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Para realizarlo, debes abrir la app de Uber Eats, explorar los productos disponibles de Best Buy, agregar los artículos deseados al carrito, seleccionar un horario de entrega y seguir el pedido en tiempo real.

“En Uber Eats, ampliamos constantemente la variedad de productos disponibles en la app para facilitar la vida cotidiana de las personas. La incorporación de Best Buy permite a los usuarios en Puerto Rico acceder de manera sencilla a los productos de tecnología y entretenimiento que desean”, señaló Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones para Uber Eats en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe., de Uber Eats.

Best Buy se suma a los más de 2,500 comercios disponibles en Uber Eats en Puerto Rico, entre los que se encuentran restaurantes, supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa y artículos para el hogar.