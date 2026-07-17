United Airlines presentó una nueva propuesta que busca cambiar una de las experiencias menos populares de viajar en clase económica: ocupar el asiento del medio. La compañía anunció un diseño en el que eliminará uno de esos asientos en una fila específica de sus nuevos aviones para instalar una mesa compartida entre los pasajeros.

La innovación estará disponible en los nuevos Airbus A321XLR que se incorporarán a la flota de la aerolínea y estará reservada para una fila especial dentro de la categoría Economy Plus, que ya ofrece más espacio entre asientos que la clase económica tradicional, según han publicado varios medios estadounidenses.

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La modificación no aplicará a toda la cabina. Cada aeronave contará únicamente con una fila rediseñada donde el asiento central será sustituido permanentemente por una superficie fija de uso común.

Así funcionará la nueva fila sin asiento central

En esa sección viajarán cuatro pasajeros: dos ubicados junto a las ventanas y dos en los asientos de pasillo. El espacio donde normalmente estaría el asiento del medio será ocupado por una mesa que se extenderá entre los apoyabrazos.

La superficie tendrá una cubierta de cuero sintético e incluirá dos espacios para colocar bebidas. A diferencia de las mesas plegables tradicionales, esta estructura será fija y no podrá levantarse ni guardarse.

Los pasajeros que ocupen esos lugares tendrán más libertad de movimiento para los brazos y conservarán los beneficios de Economy Plus, que incluye mayor espacio para las piernas frente a la clase económica regular.

United confirmó que sus 50 Airbus A321XLR tendrán esta configuración especial, aunque la compañía indicó que estudia la posibilidad de implementar diseños similares en otros modelos de su flota en el futuro.

El costo adicional para reservar esos asientos todavía no ha sido anunciado.

Un avión diseñado para vuelos internacionales

La nueva configuración llegará junto con la incorporación del Airbus A321XLR, un modelo de pasillo único diseñado para realizar vuelos de larga distancia.

La aeronave tiene capacidad para recorrer aproximadamente 8,700 kilómetros, lo que permitirá a United operar rutas internacionales que tradicionalmente requerían aviones más grandes de fuselaje ancho.

La aerolínea planea utilizar estos aviones principalmente desde sus centros de operaciones en Newark, Nueva Jersey, y Washington Dulles, además de conexiones hacia América Latina.

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United ordenó 50 unidades del modelo en 2019 y espera que más de la mitad estén operativas antes de 2028. Estos aviones sustituirán gradualmente al Boeing 757, utilizado durante décadas para rutas de medio y largo alcance.

Cada A321XLR tendrá capacidad para 150 pasajeros distribuidos de la siguiente manera:

20 asientos Polaris de clase ejecutiva con suites y acceso directo al pasillo.

12 asientos Premium Plus.

51 asientos Economy Plus.

67 asientos Economy estándar.

Además, los aviones contarán con internet gratuito mediante Starlink, pantallas individuales con conexión Bluetooth, más espacio para equipaje de mano y una zona de aperitivos en la parte trasera de la cabina.

Una solución al asiento más incómodo del avión

El asiento del medio ha sido históricamente uno de los lugares menos deseados por los viajeros. Quienes lo ocupan suelen perder el acceso a la ventana, tienen menos libertad para levantarse y enfrentan la conocida disputa por el uso de los apoyabrazos.

Con su nuevo diseño, United busca eliminar ese problema al transformar ese espacio en una zona compartida que podría utilizarse para colocar alimentos, dispositivos electrónicos u objetos personales durante vuelos largos.

Aunque la idea no es completamente nueva —algunas aerolíneas ya utilizan mesas en lugar del asiento central en ciertas clases ejecutivas—, United apuesta por llevar el concepto a una sección de clase económica superior en un avión destinado a viajes internacionales.

La compañía considera que la propuesta responde a una de las principales demandas de los pasajeros: tener una experiencia más cómoda sin necesidad de aumentar significativamente el espacio total dentro de la aeronave.

Con esta iniciativa, United intenta cambiar una de las reglas más conocidas de los vuelos comerciales: que alguien siempre tiene que quedarse atrapado en el asiento del medio.