Walmart anunció este martes una nueva alianza con OpenAI que permitirá a los consumidores realizar sus compras a través de ChatGPT.

La función posibilitará que los clientes puedan planificar comidas, reabastecer productos del hogar o descubrir nuevos artículos con solo chatear, según indicó la cadena en un comunicado. El sistema integrará la opción de Instant Checkout, para completar la compra en segundos.

“Durante muchos años, las experiencias de compras en línea se han limitado a una barra de búsqueda y una larga lista de resultados. Eso está a punto de cambiar. Se acerca una experiencia de inteligencia artificial nativa, multimedia, personalizada y contextual”, expresó Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart.

“Nos estamos encaminando hacia ese futuro más agradable y conveniente con Sparky y a través de alianzas como este importante paso con OpenAI”, añadió.

Aunque Walmart no precisó una fecha de lanzamiento, la compañía adelantó que la función estará disponible “próximamente”.

La empresa mencionó que la inteligencia artificial ya forma parte de casi todas las operaciones de Walmart y Sam’s Club, desde mejorar el catálogo de productos hasta agilizar la atención al cliente en un 40%.