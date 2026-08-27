Para celebrar la llegada del nuevo establecimiento Chick-fil-A a Carolina, aquellos clientes que acudan hoy, jueves, al restaurante disfrazados de vaca o con un accesorio con estampado alusivo a ellas, recibirán comida gratis.

Quienes se unan al “Party de Muuudanza” podrán recibir un plato principal o combo de niños de forma gratuita. La promoción aplica tanto a clientes que pasen por el servi-carro o que consuman dentro del local.

El establecimiento está localizado en la PR-3, dentro del centro comercial Plaza Escorial.

“Siempre soñé con regresar a Puerto Rico algún día. Hoy, poder hacerlo junto a mi esposa e hijos para servir a la isla donde comenzó la historia de mi familia es una bendición y un privilegio”, expresó Héctor Sánchez-Ojeda, propietario-operador del nuevo restaurante.

Relacionadas

  1. Chick-fil-A se apunta otra alternativa para cualquier hora del día

  2. Burger King abre nuevo restaurante en Puerto Rico tras 10 años

  3. Mira lo nuevo que tiene Subway para satisfacer tu paladar

Héctor Sánchez-Ojeda, propietario-operador del nuevo restaurante.
Héctor Sánchez-Ojeda, propietario-operador del nuevo restaurante. (Suministrada)

“Mis padres dejaron Puerto Rico en busca de un mejor futuro, y ahora tengo la oportunidad de regresar para contribuir al bienestar de nuestra comunidad y ayudar a otros a alcanzar sus metas. Espero que mi restaurante sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos, las familias puedan reunirse y compartir juntas, y donde se refleje el profundo orgullo que sentimos por Puerto Rico”, añadió.

Se indicó que, como parte de su compromiso con la comunidad de Carolina, Sánchez-Ojeda celebrará la apertura del restaurante con una donación de $25,000 por parte de Chick-fil-A, Inc. a una organización para apoyar iniciativas locales de lucha contra el hambre.

Quienes se unan al “Party de Muuudanza” podrán recibir un plato principal o combo de niños de forma gratuita.
Quienes se unan al “Party de Muuudanza” podrán recibir un plato principal o combo de niños de forma gratuita. (Suministrada)

El nuevo local cuenta con un horario de lunes a sábado, de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., ofreciendo servicio en el restaurante, por servi-carro, órdenes para llevar, catering y delivery a tráves de Uber Eats. Además, contará con una terraza exterior techada, brindando un espacio adicional para que los clientes puedan reunirse, compartir y disfrutar.