Para celebrar la llegada del nuevo establecimiento Chick-fil-A a Carolina, aquellos clientes que acudan hoy, jueves, al restaurante disfrazados de vaca o con un accesorio con estampado alusivo a ellas, recibirán comida gratis.

Quienes se unan al “Party de Muuudanza” podrán recibir un plato principal o combo de niños de forma gratuita. La promoción aplica tanto a clientes que pasen por el servi-carro o que consuman dentro del local.

El establecimiento está localizado en la PR-3, dentro del centro comercial Plaza Escorial.

“Siempre soñé con regresar a Puerto Rico algún día. Hoy, poder hacerlo junto a mi esposa e hijos para servir a la isla donde comenzó la historia de mi familia es una bendición y un privilegio”, expresó Héctor Sánchez-Ojeda, propietario-operador del nuevo restaurante.

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Héctor Sánchez-Ojeda, propietario-operador del nuevo restaurante. ( Suministrada )

“Mis padres dejaron Puerto Rico en busca de un mejor futuro, y ahora tengo la oportunidad de regresar para contribuir al bienestar de nuestra comunidad y ayudar a otros a alcanzar sus metas. Espero que mi restaurante sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos, las familias puedan reunirse y compartir juntas, y donde se refleje el profundo orgullo que sentimos por Puerto Rico”, añadió.

Se indicó que, como parte de su compromiso con la comunidad de Carolina, Sánchez-Ojeda celebrará la apertura del restaurante con una donación de $25,000 por parte de Chick-fil-A, Inc. a una organización para apoyar iniciativas locales de lucha contra el hambre.

Quienes se unan al “Party de Muuudanza” podrán recibir un plato principal o combo de niños de forma gratuita. ( Suministrada )

El nuevo local cuenta con un horario de lunes a sábado, de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., ofreciendo servicio en el restaurante, por servi-carro, órdenes para llevar, catering y delivery a tráves de Uber Eats. Además, contará con una terraza exterior techada, brindando un espacio adicional para que los clientes puedan reunirse, compartir y disfrutar.