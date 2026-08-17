A partir del próximo 24 de agosto, los establecimientos Chick-fil A tendrán como nueva alternativa los Chicken & Waffles Sandwiches, disponibles en porciones de desayuno y plato principal.

Los sándwiches se lanzarán junto con dos nuevas bebidas de temporada: la Batida de S’mores y el Café Frosted de S’mores, informó la cadena en un comunicado.

El Chicken & Waffles Sandwich llegará a todos los restaurantes de Puerto Rico, “reuniendo todo lo que los clientes aman de este clásico de sabores dulces y salados”.

Disponible en porciones de desayuno y de plato principal, incluye “una pechuga de pollo, deshuesada, sazonada a la perfección, servida entre dos deliciosos waffles con sabor a syrup de maple, con tres tiras de tocineta ahumada applewood y mantequilla de miel. Se sirve caliente y acompañado de syrup”.

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La opción de desayuno estará disponible desde la apertura hasta las 10:30 a. m. e incluirá un filete de pollo y un waffle en una porción más pequeña. La opción de plato principal

para el almuerzo y la cena estará disponible desde las 10:30 a. m. hasta el cierre e incluirá una porción más grande del filete de pollo y del waffle, según se informó.

Más batidas

También se introducen las nuevas bebidas de S’mores que combinan los sabores del marshmallow tostado, trocitos de galletas de mantequilla con chocolate y graham en dos opciones.

Batida de S’mores: Está hecha con postre Chick-fil-A® Icedream® mezclado con syrup de marshmallow tostado, y trocitos de galletas de mantequilla con chocolate y graham. Coronado con whipped cream de marshmallow tostado y una cherry (excepto cuando es para delivery).

Está hecha con postre Chick-fil-A® Icedream® mezclado con syrup de marshmallow tostado, y trocitos de galletas de mantequilla con chocolate y graham. Coronado con whipped cream de marshmallow tostado y una cherry (excepto cuando es para delivery). Café Frosted de S’mores: Combina una mezcla especial de café espresso con postre Icedream® mezclado con syrup de marshmallow tostado, y trocitos de galletas de mantequilla con chocolate y graham.

“Estamos muy emocionados de traer un giro fresco y divertido a nuestro menú en Puerto Rico durante esta temporada”, expresó por escrito Jason Begin, director de experiencia de restaurantes internacionales de Chick-fil-A, Inc.

“Al tomar los sabores clásicos de Chicken & Waffles y S’mores, y reinventarlos para nuestros clientes, hemos creado una experiencia gastronómica deliciosa e innovadora. Este es un momento muy especial para nuestros restaurantes en la isla y esperamos que clientes de todas las edades disfruten de estas nuevas opciones”, añadió.