Aunque aún no tienen una fecha clara de reapertura, directivos de centros comerciales aseguraron estar listos y haber tomado las medidas de seguridad necesarias para comenzar a recibir a los clientes.

Un cierre forzado de todo negocio no esencial fue impuesto por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 15 de marzo para prevenir contagio de coronavirus Covid-19 en el País. Y, aunque ya han comenzado a reabrir algunos sectores de la economía en una primera fase de flexibilización de la cuarentena, un documento del “task force” médico entregado a la mandataria recomienda que los “mall” reanuden operaciones en una tercera fase.

Primera Hora se comunicó con San Patricio Plaza, The Mall of San Juan, Plaza las Américas y Plaza del Caribe para saber qué cambios vislumbraban cuando vuelvan a abrir sus puertas y qué medidas de higiene tomarían.

San Patricio

“Nosotros estamos superlistos, estamos superpreparados para abrir en cualquier momento”, indicó Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, dueña de San Patricio Plaza, Galería San Patricio y Santander Tower.

El ingeniero explicó que la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños –que representa a 40 de los principales de esta industria– trabajaron en conjunto un protocolo que contiene prácticas recomendadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Cada uno adaptará el modelo a su operación particular.

“Eso incluye el entrenamiento [a los empleados]. La prioridad es la seguridad de todos nuestros visitantes, de nuestros empleados y suplidores. Sabemos que, aparte de proveer la mejor prevención para el contagio, tenemos que darle la tranquilidad a nuestros visitantes de que puedan comenzar a salir en el momento que sea permitido”, destacó González.

Las regulaciones comenzarían desde la entrada, donde se proponen tomarle la temperatura a cada visitante. Todo el que desee entrar tendrá que desinfectar sus manos y se le exigirá mascarilla. Asimismo, habrá un control en la cantidad de personas que entren al “mall” y a cada tienda.

Por ejemplo, si llegaran a abrir el 18 de mayo, González planteó permitir esa primera semana una persona por cada 100 pies cuadrados. Luego, la semana del 25, reducirlo a una persona cada 50 pies cuadrados, “siempre y cuando se mantenga la distancia adecuada”.

El directivo destacó que esta medida proviene de Simon Malls –uno de los operadores más grande de centros comerciales de Estados Unidos con sobre 300, incluyendo a Plaza Carolina y los Outlets de Barceloneta– quienes ya anunciaron la apertura de 50 de sus centros en Estados Unidos y esa será la distancia por persona que utilizarán.

Además, San Patricio Plaza colocó marcadores en el piso que crean, en las áreas posibles, una circulación unidireccional: un lado de ida y otro de vuelta, “para evitar lo más posible de que haya una proximidad entre los visitantes”.

También, a todos los empleados les darán mascarillas, “face shield”, las caretas con plástico y guantes.

“Estamos reduciendo todo lo que son puntos de contacto como pantallas, ‘counter’, puertas y todo ese tipo de cosas los estamos limpiando cada 30 minutos”, destacó el presidente.

Por su parte, para los “food court” se regirán por el protocolo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) y mantendrían la separación entre sillas con una distancia de seis pies. Esto reduciría la capacidad del área un 70%, aproximadamente.

Igualmente, recomendará continuar con el sistema de servicarro y “courtside delivery” [entrega en las afueras del comercio] “para entonces, de esa forma, no sobrecargar el tráfico interior”.

Hasta el momento, ninguna tienda de San Patricio ha anunciado su cierre. Sin embargo, González reconoció que “todavía falta por verse”, que “muchos” están solicitando la ayuda federal y pidiendo que le defieran la renta para poder mantenerse.

“Sabemos que una vez se permita reabrir a los centros comerciales va a haber un tiempo de readaptación. Lo que ha pasado en otros lugares, que hemos estado viendo cómo se comporta el consumidor, pues en un principio va a ser bastante reticente a salir, pero poco a poco se va a ir sintiendo más cómodo”, reconoció.

Plaza las Américas y del Caribe

Por su parte, en los centros comerciales Plaza las Américas y Plaza del Caribe se encuentran preparándose para, cuando el gobierno les dé el visto bueno, puedan reabrir responsablemente.

“Para todos en Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe la prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, visitantes e inquilinos”, indicó en declaraciones escritas la directora de comunicaciones de las Empresas Fonalledas, Lorraine Vissepó.

Según las declaraciones, entre los planes de ambos centros comerciales incluyen tomarles la temperatura a los visitantes y requerirles el uso de mascarilla.

Además, controlarán el número de visitantes; aplicarán medidas de distanciamiento social; separarán y reducirán la cantidad de sillas y mesas en La Terraza; exigirán el uso de equipos protectores; seguirán estrictos protocolos de limpieza y desinfección, entre otras recomendaciones de los CDC, OSHA y el Departamento de Salud.

“Hasta el momento no hay fecha de reapertura por lo que ahora nos concentramos en estudiar las mejores prácticas de la industria, adquirir equipos de protección y limpieza y practicar posibles protocolos para cuando llegue el momento de abrir, estar listos”, manifestó Vissepó.

The Mall of San Juan

Por otro lado, The Mall of San Juan expresó que está preparado para abrir “tan pronto sea posible” con un plan “robusto” que posee protocolos estrictos que promueven el bienestar los empleados y visitantes.

“Los centros comerciales necesitamos crear experiencias que permitan a nuestros clientes sentirse seguros y tranquilos mientras compran con nosotros. Debemos continuar practicando el distanciamiento social en nuestros eventos y experiencias hasta mucho después de que haya pasado la amenaza”, expuso la gerente general del centro comercial, Marnie Marquina.

Entre los planes de seguridad e higiene para evitar la propagación del coronavirus dentro de sus tiendas está: la utilización de máscaras, el distanciamiento social y la eliminación de áreas de conglomeración y eventos, hasta las áreas de espera.

“También tenemos que mantener nuestro nuevo ‘normal’ en la implementación de medidas preventivas que incluyen varias estaciones de desinfección de manos en todo el centro y la rutina de desinfectar las superficies con mayor frecuencia mientras se utilizan productos más fuertes y efectivos”, añadió la ejecutiva.

No obstante, Marquina adelantó que habrá aspectos del centro comercial, como el ambiente que ofrece, que no cambiarán.

“Siempre nos hemos distinguido por ofrecer una experiencia de compras única y diferente, tranquila y de fácil acceso, en el ambiente más hermoso, que invita a nuestros clientes a relajarse, descansar y tomarse una copa al finalizar sus compras. Nuestro regreso no va a cambiar eso, los visitantes lo esperan. The Mall of San Juan es ese lugar que las personas usan como punto de encuentro, las familias se reúnen, viven la experiencia, compran, almuerzan, cenan y socializan. Y qué mucho nos hace falta este tipo de experiencia en estos tiempos difíciles”, opinó.

Hasta ahora, la única tienda que ha anunciado su cierre permanente en The Mall of San Juan ha sido Nordstrom, que tampoco reabrirá otros de sus 15 establecimientos.