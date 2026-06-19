El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que Puerto Rico enfrentará este viernes varios riesgos relacionados con las condiciones del tiempo, incluyendo calor extremo, una concentración elevada de polvo del Sahara y corrientes marinas peligrosas.

La agencia meteorológica informó que este viernes permanece en vigor una advertencia de calor para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico.

“Este nivel de calor afecta particularmente a las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente aquellas que no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o que no se mantienen suficientemente hidratadas. Por esta razón, permanece vigente un aviso de calor para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses”, detalló el SNM.

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Los índices peligrosos de calor se registrarían desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Los meteorólogos indicaron que los índices de calor continuarán alcanzando niveles peligrosos durante las tardes debido a la combinación de altas temperaturas y humedad. Estas condiciones aumentan el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor, particularmente en áreas urbanas, costeras y lugares con poca ventilación, así como entre personas vulnerables.

Además, el SNM señaló que concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara continuarán extendiéndose sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses al menos hasta la noche del sábado, con la posibilidad de prolongarse hasta la madrugada del domingo.

La presencia de este polvo podría reducir la calidad del aire y la visibilidad, además de agravar problemas respiratorios entre personas sensibles, como quienes padecen asma o afecciones pulmonares.

Por otra parte, una onda tropical cruzará la región el domingo, aumentando significativamente la probabilidad de aguaceros fuertes y tormentas eléctricas.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos, así como inundaciones repentinas aisladas en algunas zonas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Asimismo, la agencia advirtió que continuarán las corrientes marinas peligrosas en playas expuestas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante todo el período del pronóstico.

Ante estas condiciones, el SNM recomendó a los bañistas extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales.