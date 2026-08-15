Una advertencia de calor fue emitida para 61 municipios de Puerto Rico, debido a que se espera que los índices de calor sobrepasen los 105 grados Fahrenheit.

El periodo en que se espera esta sensación de altas temperaturas es entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., según el informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas que no cuentan con sistemas de refrigeración eficaces ni una hidratación adecuada”, alertó Meteorología.

Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. ( Captura )

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Maunabo, Guaynabo, Mayagüez, Añasco, Toa Alta, Caguas, Peñuelas, Bayamón, Barceloneta, Toa Baja, Moca, Cabo Rojo, Yauco, Arroyo, Salinas, Santa Isabel, Fajardo, Vega Baja, Canóvanas, Río Grande, Isabela, Trujillo Alto, Lajas, Vega Alta, Rincón, San Germán, Guánica, Vieques, Ceiba, Guayama, San Juan, Ponce, Culebra, Carolina, Camuy, Aguas Buenas, Loíza, Juncos, Hatillo, Humacao, Manatí, Luquillo, Aguada, Naguabo, Cidra, Yabucoa, Gurabo, Quebradillas, Hormigueros, Patillas, Cayey, Arecibo, Dorado, Cataño, Juana Díaz, Aguadilla, Florida, Comerío, San Lorenzo, Las Piedras y Guayanilla.

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Para soportar el calor que se augura, se recomendó tomar abundante agua, permanecer bajo sombra o en un lugar con aire acondicionado, evitar exponerse al sol, así como verificar la condición de salud de sus familiares y vecinos para evitar enfermedades relacionadas al calor.

“Para reducir los riesgos al trabajar al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado. Si alguien sufre los efectos del calor, debe trasladársele a un sitio fresco y con sombra. ¡Un golpe de calor es una emergencia! Llame al 911”, precisó Meteorología.