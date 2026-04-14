El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este martes una advertencia de inundaciones para varios pueblos, debido a los aguaceros asociados a una vaguada.

La advertencia está vigente para Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande hasta las 8:00 a.m.

“A las 5:44 a.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y en pequeños riachuelos. Hasta el momento, ha caído hasta 1 pulgada de lluvia. Se esperan acumulaciones adicionales de entre 1 a 2 pulgadas en el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

Una advertencia de inundaciones se emite cuando las inundaciones pueden ocurrir.

Toda la isla sigue bajo una vigilancia de inundaciones hasta la mañana del miércoles, ya que las condiciones del tiempo siguen siendo favorables para lluvias excesivas e inundaciones.

“Da la vuelta, no te ahogues cuando te encuentres con carreteras inundadas. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren dentro de vehículos”, exhortó el Servicio Nacional de Meteorología.