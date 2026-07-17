La tormenta tropical Elida podría fortalecerse y convertirse en huracán durante el transcurso de este viernes, de acuerdo con el más reciente pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

En su boletín de las 2:00 a.m., el organismo indicó que, aunque el sistema ha mostrado pocos cambios en su intensidad, continúa el pronóstico de que alcance la categoría de huracán más tarde hoy en aguas del Pacífico.

Actualmente, Elida presenta vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (mph) y se desplaza hacia el oeste a unas 10 mph, mientras permanece sobre aguas abiertas del océano Pacífico, lejos de zonas pobladas.

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El Centro Nacional de Huracanes explicó que la tormenta todavía se encuentra en un ambiente favorable para fortalecerse durante las próximas 24 horas. Sin embargo, advirtió que esa ventana de oportunidad será corta.

De cumplirse el pronóstico, Elida alcanzaría vientos de 75 mph, el mínimo necesario para ser clasificada como huracán, y podría mantener esa intensidad hasta el inicio del fin de semana.

No obstante, los meteorólogos prevén que posteriormente el sistema comience a debilitarse al desplazarse sobre aguas más frías y encontrar condiciones menos favorables para mantenerse organizado.

Incluso, el NHC pronostica que Elida perderá fuerza gradualmente y podría convertirse en un sistema postropical a principios de la próxima semana.

Por el momento, Elida no representa una amenaza para zonas habitadas, ya que su trayectoria continúa sobre el océano Pacífico y lejos de las costas. El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia sobre su evolución mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste.