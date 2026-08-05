Una banda débil de humedad provocará aguaceros pasajeros y tronadas aisladas este miércoles en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, antes de que un patrón de tiempo más seco se establezca durante el resto de la semana, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con el SNM, durante la madrugada se registraron aguaceros dispersos sobre las aguas circundantes, algunos de los cuales alcanzaron la mitad este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sin embargo, las cantidades de lluvia fueron mínimas. Las temperaturas permanecieron entre los altos 70 y bajos 80 grados Fahrenheit en las zonas costeras y en los 70 grados en las áreas montañosas, mientras los vientos se mantuvieron leves y variables.

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Los meteorólogos indicaron que este miércoles será un día de transición. Durante la mañana, una banda de humedad favorecerá el desarrollo de aguaceros pasajeros, principalmente en los sectores expuestos al viento. En la tarde, el calentamiento diurno y los efectos locales impulsarán la formación de aguaceros y tormentas eléctricas sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.

Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, el SNM advirtió que las lluvias más intensas podrían provocar acumulaciones de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. Además, se espera que los vientos cambien gradualmente del noreste al este y luego al este-sureste.

A partir de la noche del miércoles y durante el jueves, una masa de aire más seca y estable comenzará a dominar la región. Como resultado, disminuirá la humedad disponible y también la cobertura e intensidad de los aguaceros. Las condiciones más secas se esperan entre el jueves y el viernes, cuando las lluvias quedarán limitadas a aguaceros aislados impulsados por los vientos alisios durante la madrugada y la mañana, seguidos de actividad limitada en el interior y oeste de Puerto Rico en horas de la tarde.

Con la reducción en las lluvias, el calor volverá a convertirse en el principal riesgo meteorológico. El Servicio Nacional de Meteorología explicó que los vientos del este-sureste favorecerán temperaturas por encima de lo normal, especialmente en las zonas costeras del norte, sur y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes estadounidenses.

La combinación de temperaturas elevadas, mayor cantidad de sol y poca nubosidad provocará índices de calor peligrosos durante las tardes. Por ello, el SNM mantiene una advertencia de calor para este miércoles y advirtió que entre el jueves y el viernes las condiciones podrían alcanzar niveles suficientes para emitir advertencias de calor extremo si el patrón se mantiene.