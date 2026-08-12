El Servicio Nacional de Meteorología anticipa una disminución en los aguaceros este miércoles, seguida de condiciones más secas desde el jueves, mientras el polvo del Sahara y el calor ganarán protagonismo

Luego de una jornada de martes con abundante humedad y aguaceros fuertes en distintos sectores de Puerto Rico, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar desde este miércoles, cuando una masa de aire sahariano se desplace sobre la región.

De acuerdo con el SNM, la actividad de lluvia será notablemente menor el miércoles en comparación con este martes. Sin embargo, esto no significa que desaparecerán los aguaceros por completo.

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Durante las primeras horas del miércoles podrían registrarse aguaceros pasajeros y breves, principalmente en las zonas orientadas hacia los vientos alisios. Posteriormente, el calentamiento diurno favorecerá un aumento de la actividad de lluvia durante la tarde en diferentes sectores de la Isla.

El jueves llegará un patrón más seco

El cambio será más marcado el jueves, cuando regresen las condiciones secas y estables a la región.

Según Meteorología, la humedad atmosférica caerá considerablemente por debajo de los valores normales para esta época del año debido a la permanencia de una masa de aire sahariano sobre el Caribe.

Esto provocará que las probabilidades de lluvia sean bajas en la mayor parte de Puerto Rico. Aun así, podrían ocurrir algunos aguaceros pasajeros y de rápido movimiento sobre las aguas locales, además de los típicos aguaceros de la tarde en sectores del oeste de la Isla.

En otras palabras, no se anticipa un nuevo episodio generalizado de lluvias fuertes como el de este martes durante los próximos días.

Más calor y polvo del Sahara

Mientras disminuyen las lluvias, el calor se convertirá en una de las principales preocupaciones.

El SNM señaló que el riesgo de calor aumentará durante el miércoles y jueves, al punto de que podrían ser necesarios avisos por calor ambos días.

Además, desde la noche del martes comenzará a llegar una fuerte capa de aire sahariano al noreste del Caribe. Los modelos apuntan a concentraciones moderadas a altas de partículas suspendidas, por lo que se esperan cielos brumosos y deterioro en la calidad del aire hasta las primeras horas del miércoles.

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Las condiciones de bruma podrían representar una preocupación particular para las personas con problemas respiratorios.

¿Qué se espera de viernes a lunes?

El patrón seco, caluroso y con presencia de polvo del Sahara podría extenderse durante buena parte del fin de semana y principios de la próxima semana.

El SNM anticipa vientos del este al noreste entre fuertes y localmente ventosos, impulsados por un fortalecimiento del gradiente de presión asociado al sistema de alta presión del Atlántico.

Aunque podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros en las zonas expuestas a los vientos y lluvias muy localizadas durante las tardes, los valores de humedad se mantendrán generalmente por debajo de lo normal.

El riesgo de calor también continuará elevado, especialmente en las áreas urbanas y costeras más calurosas, mientras que las temperaturas durante la noche podrían mantenerse altas y ofrecer poco alivio.

Meteorología vigila un disturbio tropical

De cara a principios de la próxima semana, existe un elemento que podría cambiar el panorama.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) continúa vigilando un disturbio tropical sobre el Atlántico central que podría desarrollarse mientras se desplaza generalmente hacia el oeste.

No obstante, el SNM recalcó que existe considerable incertidumbre sobre la trayectoria, intensidad y evolución del sistema, así como sobre la posibilidad de que tenga algún efecto directo o indirecto sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Por ahora, el mensaje de Meteorología es claro: miércoles tendrá menos lluvia que este martes, el jueves será mucho más seco y el calor y el polvo del Sahara dominarán el panorama durante buena parte de los próximos días. El posible sistema tropical será un factor a vigilar a medida que avance la semana.