Puerto Rico tendrá este jueves otra jornada de tiempo activo debido a la humedad que todavía permanece en la región tras el paso de una onda tropical, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas a través de la Isla.

Según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, los niveles de humedad en la atmósfera continuarán por encima de lo normal para esta época del año. Esta condición, combinada con los efectos locales y un flujo de vientos del este-sureste, propiciará el desarrollo de actividad convectiva durante el día.

El patrón de lluvias será más típico de la temporada. Durante la mañana y la noche, los aguaceros asociados al flujo de humedad afectarán principalmente las Islas Vírgenes estadounidenses y el este de Puerto Rico.

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Mientras, durante la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el interior occidental y el noroeste de Puerto Rico.

El Yunque y las islas más pequeñas también favorecerán la formación de los llamados streamers, bandas de aguaceros que pueden desplazarse hacia sectores del este de Puerto Rico.

Riesgo de inundaciones

Uno de los principales riesgos para este jueves será la acumulación de agua en áreas que reciban aguaceros frecuentes.

El SNM advirtió que algunos suelos ya podrían estar saturados debido a las fuertes lluvias registradas durante las últimas 24 horas. Por esto, las precipitaciones adicionales pudieran provocar inundaciones en zonas urbanas, carreteras, pequeños ríos y quebradas, además de existir una baja posibilidad de inundaciones repentinas.

La cobertura de nubes y el flujo de vientos relativamente fuertes ayudarán a mantener limitado el riesgo de calor durante el día. No obstante, algunas áreas urbanas y expuestas que no reciban lluvia podrían experimentar breves periodos con índices de calor elevados.

Viernes será más tranquilo

Las condiciones cambiarán gradualmente el viernes, cuando aire más seco comience a entrar a la región y los niveles de humedad disminuyan.

Aunque todavía podrían desarrollarse algunos aguaceros y tronadas debido a los efectos locales y los vientos, la actividad será más típica para la época y se concentrará principalmente sobre el suroeste de Puerto Rico durante la tarde.

El riesgo de inundaciones será limitado, aunque todavía pudiera ocurrir acumulación de agua en carreteras y zonas con drenaje deficiente.

El patrón volverá a tornarse más activo el sábado con la aproximación de una vaguada en los niveles bajos de la atmósfera.

El enfriamiento de las temperaturas en niveles medios, junto con un aumento en la humedad, creará un ambiente más favorable para el desarrollo de aguaceros y tronadas.

Los vientos del este-noreste también podrían hacer que algunos aguaceros se desplacen más lentamente, aumentando la posibilidad de que permanezcan sobre determinadas zonas.

Por estas condiciones, el riesgo de inundaciones estará elevado el sábado, mientras que el riesgo de calor permanecerá limitado.