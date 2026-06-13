Otro día caluroso se anticipa para hoy, sábado, debido a que domina un sistema de alta presión y el flujo de viento que se recibe del este sureste, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Además, hay presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara que “producirá cielos brumosos y podría reducir la calidad del aire para las personas sensibles”.

Según el informe de Meteorología, el índice de calor para el día rondará entre los altos 90 grados Fahrenheit a los bajos 100 grados Fahrenheit, principalmente en zonas urbanas y costeras durante horas de la mañana y la tarde.

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“Temperaturas más cálidas de lo normal, cielos mayormente soleados y condiciones ventosas dominarán el tiempo en Puerto Rico. Aunque solo se esperan algunos aguaceros pasajeros aislados, se recomienda mantenerse hidratado, buscar sombra cuando sea posible, usar protector solar y asegurar objetos sueltos”, detalla el informe.

Se espera que este buen tiempo, aunque caluroso, prevalezca hasta la próxima semana. Se pronostican “chubascos aislados, mínimo riesgo de inundaciones y un riesgo muy bajo de tormentas eléctricas o relámpagos”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se indicó que existe “un riesgo moderado de corrientes marinas continúa en las costas de Puerto Rico. Estas corrientes pueden poner en peligro la vida, por lo que no debe subestimarse un riesgo ‘moderado’. Nade cerca de salvavidas cuando estén disponibles, siga las recomendaciones locales y evite entrar al agua si las condiciones lucen peligrosas”.

Este riesgo moderado está presente para la mayoría de las playas, exceptuando una porción entre Aguada y Mayagüez.