La humedad que dejó a su paso una onda tropical mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre Puerto Rico este viernes, aunque el patrón del tiempo comenzará a tornarse más típico de esta época del año.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, todavía quedará suficiente humedad asociada a la onda tropical para favorecer actividad de lluvia durante el viernes. Los valores de agua precipitable —una medida de la cantidad de humedad disponible en la atmósfera— permanecerán entre 1.95 y 2.20 pulgadas.

Aguaceros durante la mañana y más actividad en la tarde

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El SNM indicó que durante las horas de la mañana no se descartan aguaceros pasajeros sobre el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Sin embargo, la actividad de mayor intensidad se espera durante la tarde, cuando los efectos locales, como el calentamiento diurno, las brisas marinas y la interacción con las montañas, favorezcan el desarrollo de aguaceros y tronadas.

La actividad de lluvia tendría mayor presencia sobre el interior y sectores del oeste y noroeste de Puerto Rico, a medida que la humedad asociada a la onda tropical se aleje del área.

El pronóstico oficial para el área de San Juan contempla aguaceros dispersos, principalmente después de las 9:00 a.m., con una temperatura máxima cercana a 93 grados Fahrenheit y un índice de calor que podría alcanzar los 108 grados.

Riesgo de inundaciones continúa

El riesgo de lluvia excesiva continuará durante el viernes. Según el SNM, existe posibilidad de inundaciones en zonas urbanas, carreteras, pequeños ríos y quebradas, además de acumulación de agua en áreas con drenaje deficiente.

Las condiciones del terreno también requieren atención. Debido a las lluvias registradas durante los últimos días, podrían ocurrir deslizamientos de terreno, particularmente en zonas del interior y este de Puerto Rico donde los suelos permanecen saturados.

El riesgo de lluvia excesiva se mantendrá durante el sábado, aunque irá concentrándose progresivamente hacia el oeste y noroeste de la Isla.

Mientras disminuya la cobertura de nubes, el riesgo asociado al calor también aumentará.

El SNM anticipa que el riesgo de calor excesivo pasará de limitado este jueves a moderado el viernes, antes de aumentar nuevamente el sábado. El cambio en la dirección del viento y una mayor presencia de cielos despejados contribuirán a que aumenten los índices de calor durante el fin de semana.

Por ello, el SNM recomienda mantenerse bien hidratado y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calentamiento, particularmente durante el fin de semana.