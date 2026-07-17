Si tienes planes de playa o chinchorreo, el tiempo estará a tu favor este fin de semana, pero con agua a la mano.

Tanto el sábado como el domingo predominará tiempo estable en la Isla, con mucho calor y solo algunos aguaceros pasajeros, principalmente en horas de la tarde, según anticipó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan este viernes.

Pronóstico del tiempo para Puerto Rico para el viernes, 17 de julio de 2026. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Como suele ocurrir en Puerto Rico, durante las tardes podrían desarrollarse algunos aguaceros aislados en el interior y oeste de Puerto Rico. Además, para hoy viernes no se descartan tronadas aisladas de corta duración.

“Las personas que visiten las playas de la costa oeste de Puerto Rico también deben estar atentas a las condiciones del tiempo, ya que podrían registrarse aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en esas zonas costeras, especialmente durante la tarde de hoy”, indicó el Servicio Nacional de Meteorología.

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Mientras, el calor seguirá apretando con temperaturas entre los 80 y 90 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas.

La sensación térmica podría subir aún más durante las horas de la tarde. “Las personas más sensibles al calor deben continuar tomando precauciones, mantenerse bien hidratadas y limitar las actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor calor”, exhortó la agencia meteorológica.

La llegada del polvo podría afectar la calidad del aire, por lo que las personas problemas respiratorios deben tomar precauciones. ( NOAA )

Para la noche del domingo, una débil onda tropical se acercaría a la región acompañada por otra nube de polvo del Sahara.

La llegada del polvo sahariano podría afectar la calidad del aire, por lo que las personas con problemas respiratorios deben tomar precauciones.