Puerto Rico tendrá este sábado un patrón de tiempo dominado por el calor, los vientos y la poca disponibilidad de humedad, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Durante las primeras horas del día se esperan condiciones tranquilas, con algunos aguaceros pasajeros sobre las aguas regionales. Sin embargo, la humedad continuará por debajo de lo normal, lo que limitará el desarrollo de lluvias significativas.

El SNM indicó que una masa de aire más seca continuará filtrándose sobre la región, mientras una alta presión en el Atlántico central mantiene el flujo de vientos del este al este-sureste, provocando condiciones ventosas, especialmente en zonas costeras y áreas elevadas.

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Las temperaturas volverán a sentirse calurosas, con valores en los bajos 90 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras. La combinación de calor y humedad podría provocar índices de calor que superen los 100 grados Fahrenheit, por lo que las personas vulnerables al calor deben mantenerse hidratadas y evitar exposiciones prolongadas al sol.

Aunque la estabilidad atmosférica limitará la actividad de lluvia, los modelos meteorológicos sugieren que podrían desarrollarse aguaceros aislados en sectores del oeste de Puerto Rico durante la tarde, producto del calentamiento diurno y los efectos locales. No se esperan acumulaciones significativas de lluvia, aunque algún sector podría experimentar acumulación de agua en carreteras o áreas con poco drenaje.

El SNM también señaló que una onda tropical localizada sobre el Atlántico continuará acercándose al Caribe durante los próximos días, pero podría debilitarse al interactuar con aire seco y polvo del Sahara.

Para este sábado, el panorama general será de cielos brumosos, calor, viento y periodos de sol, con una probabilidad limitada de aguaceros pasajeros, principalmente en el oeste durante horas de la tarde.

Además, se espera que una nueva nube de polvo del Sahara llegue a la región para el domingo, lo que podría reducir la visibilidad y afectar la calidad del aire, especialmente para personas con condiciones respiratorias.