El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde una advertencia de inundaciones debido a los fuertes aguaceros que se han desarrollado por el paso de una onda tropical.

La advertencia estará vigente hasta las 4:00 p.m. para Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros y Mayagüez,

Según la agencia, el radar Doppler detectó a la 1:00 p.m. fuertes aguaceros, que ya habían dejado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia sobre la zona. Además, se esperan entre 1 y 2 pulgadas adicionales de lluvia, lo que podría provocar inundaciones menores.

El exceso de lluvia podría provocar el aumento del nivel de riachuelos y arroyos que normalmente permanecen secos, así como acumulación de agua en áreas urbanas y otros sectores.

Se exhortó a no conducir por carreteras inundadas.