El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que este sábado se registrará un aumento en la humedad en la región, debido a la aproximación de una vaguada en niveles bajos de la atmósfera, lo que favorecerá un incremento en la frecuencia de aguaceros sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Según el SNM, los valores de agua precipitable aumentarán hasta cerca de 1.8 pulgadas, niveles considerados cercanos a lo normal para esta época del año, lo que propiciará condiciones más inestables durante el día.

Durante la mañana, se esperan lluvias pasajeras más frecuentes en las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico, que posteriormente se moverán hacia el interior de la Isla en horas de la tarde.

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El SNM explicó que con los vientos del este al este-sureste, las áreas más activas de lluvia se concentrarán en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, donde podrían desarrollarse aguaceros de movimiento lento y posibles tronadas aisladas.

Debido a la combinación de humedad y vientos ligeros, existe la posibilidad de acumulaciones de agua en carreteras, zonas de pobre drenaje e inundaciones urbanas aisladas durante la tarde.

El organismo meteorológico indicó que, aunque la inestabilidad será limitada, el patrón favorece aguaceros localmente fuertes en sectores específicos de la isla.

Finalmente, el SNM anticipó que el domingo regresará una masa de aire más seca, aunque se mantendrán condiciones calurosas y la posibilidad de algunos aguaceros aislados, mientras que a inicios de la póxima semana se espera la llegada de una onda tropical.

Sequía en la Isla

Porciones de siete municipios del sur y suroeste de la Isla fueron catalogadas este jueves en sequía severa por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Juana Días, Santa Isabel, Salinas y Coamo son los pueblos afectados.

Gran parte de la porción de la Isla también experimenta sería moderada (23.45% del territorio) o anómala (68.24% del territorio).

Se estima que unos 891,030 boricuas están afectados por la sequía que se experimenta y que puede ocasionar que próximamente se reporten interrupciones programadas del servicio de agua potable, según anunció ayer la gobernadora Jenniffer González.

Bajo condiciones de sequía severa, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

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El resumen de las condiciones que se registran en la actualidad por la falta de lluvia detalla que “en Puerto Rico, las condiciones secas a corto plazo provocaron el desarrollo o la expansión de la sequedad (D0) y de la sequía (de D1 a D2), registrándose sequía severa a lo largo y en las proximidades de partes de la costa sur.

Los efectos en las zonas de Puerto Rico afectadas por la sequía se están manifestando rápidamente y abarcan diversos sectores, entre ellos la agricultura (estrés en los cultivos) y la hidrología (racionamiento localizado de agua)”.