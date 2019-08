Dorian se acerca a Bahamas y sigue su rumbo hacia la costa este de Florida Por The Associated Press 08/31/2019 |07:59 a.m.

Dorian, de categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora, según el boletín de las 8:00 a.m. (Centro Nacional de Huracanes)

Algunos modelos de computadora pronostican un giro en la trayectoria hacia el norte.

Miami. El huracán Dorian, convertido en un ciclón de categoría 4 “extremadamente peligroso”, se acerca al noroeste de Bahamas este sábado en su avance hacia la costa este de Florida. Las millones de personas que viven en Florida, donde están también Walt Disney World y el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, están en el punto de mira del potente huracán. Según el boletín de las 8:00 a.m., Dorian, que tiene vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora, podría azotar la región con vientos aún más intensos y lluvias torrenciales el lunes por la noche o a primera hora del martes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que sus expertos siguen sin saber si Dorian efectuará un ataque directo y potencialmente devastador a la costa este del estado. Algunos de los modelos de computadora más confiables pronostican un giro en la trayectoria hacia el norte, apuntó. “Hay esperanza”, dijo el director de meteorología de Weather Underground, Jeff Masters. Contenido relacionado Boricuas en Florida no quieren pasar con Dorian lo mismo que con María

Boricuas en Florida no quieren pasar con Dorian lo mismo que con María Dorian convierte a Florida en un "desierto" de agua embotellada

Dorian convierte a Florida en un "desierto" de agua embotellada Dorian no podía llegar en un peor momento para Disney World Los indicios débiles pero alentadores surgieron al cabo de una jornada en la que Dorian parecía más aterrador en cada nuevo informe meteorológico. Aumentó su fuerza a categoría 4 y había temores de que pudiera convertirse en el huracán más poderoso que azote la costa este de Florida en casi 30 años. El viernes en la noche, el NHC proyectó una nueva trayectoria para Dorian, en la que tocaría tierra cerca de Fort Pierce, unos 115 kilómetros (70 millas) al norte de Mar-a-Lago, y después se desplazaría por la costa hacia el norte. Trump declaró el estado de emergencia en Florida y autorizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que coordine las acciones de atención a desastres. El presidente dijo a la prensa que “Mar-a-Lago puede cuidarse solo” y que Florida le preocupaba más. En la mañana del sábado, la tormenta se movía en dirección oeste a 12 millas por hora. El lento avance supone que Florida podría enfrentar lluvias torrenciales, marejadas y fuertes vientos durante más tiempo. Bahamas también está en alerta. La comida y el agua embotellada desaparecían rápidamente de las tiendas mientras en la isla resonaba el eco de los martillos de los residentes que protegían sus casas con tablones. Se espera que Dorian golpee la parte noroeste de Bahamas el domingo con marejadas ciclónicas potencialmente letales.