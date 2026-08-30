El exconcejal de California Ricardo Pacheco, quien fue acusado luego de confesar a agentes federales que enterró sobre $63 mil, producto de sobornos recibidos durante su incumbencia, fue sentenciado el viernes a 18 meses de cárcel, informó Fox News.

Pacheco, de 63 años, fue miembro del concejo municipal de Baldwin Park por casi 20 años, antes de renunciar en el 2020, como parte de un acuerdo de culpabilidad tras recibir sobornos en relación a un contrato del sindicato de policías y a la aprobación de permisos para dispensarios de marihuana, según la Fiscalía. De acuerdo con el ministerio público, el exconcejal utilizó su cargo para recaudar dinero en efectivo y canalizar los pagos que recibía a través de su iglesia y grupos políticos.

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Al exconcejal se le incautaron $83,145 dólares, de los que $62,900 estaban enterrados en el patio trasero de su casa. Además, se le ordenó la devolución de al menos $219,755, producto de sus actividades ilegales y deberá pagar una multa ascendente a $10,000.

El Departamento de Justicia declaró que Pacheco y el exconcejal de Compton, Isaac Jacob Galvan, llevaron a cabo “actos de corrupción mientras eran funcionarios electos”, incluyendo la aceptación y el pago de sobornos a cambio de apoyo político y permisos municipales.

Pacheco también fue multado con $10,000 dólares y se le ordenó el decomiso de $219,755 dólares. El FBI le incautó $83,145 dólares en ganancias en efectivo, incluidos $62,900 dólares que Pacheco afirmó haber enterrado en dos lugares de su patio trasero, indicaron los fiscales. Aún se programará una audiencia para determinar la restitución.

Pacheco fue acusado junto al exconcejal de la ciudad de Compton, Isaac Jacob Galván, de 39 años, quien recibió la misma condena y se le ordenó pagar $323,557 dólares en restitución.

De acuerdo con documentos judiciales, entre enero y octubre de 2018, Pacheco solicitó y recibió $37,900 dólares de un oficial de policía de Baldwin Park a cambio de apoyar el contrato de la Asociación de Policía de Baldwin Park con la ciudad, acuerdo valorado en al menos $4.4 millones de dólares durante tres años.

Lo que Pacheco no sabía era que el agente actuaba bajo la dirección del FBI después de que él y otro agente acudieran a la oficina para colaborar en su investigación sobre corrupción, según el Departamento de Justicia.

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En octubre de 2018, Pacheco recibió $20,000 dólares en efectivo dentro de un sobre en una cafetería de Baldwin Park. También dirigió $17,900 dólares en cheques hacia su iglesia y a comités de acción política registrados a nombre de otras personas, pero bajo su control. En marzo del 2018, el concejal votó a favor de la contratación de la asociación de policías.

Tras verse acorralado, Pacheco se convirtió en informante del FBI, utilizando un micrófono oculto, con el que los investigadores obtuvieron grabaciones que ayudaron a acusar a más de 20 personas. Entre los implicados con la ayuda de Pacheco se encuentra Galván, un exprocurador municipal de Baldwin Park, un administrador municipal de Commerce, un comisionado de planificación del condado de San Bernardino y un distribuidor de marihuana.

Según los ficales, Pacheco comenzó a solicitar sobornos a empresas que buscaban permisos y acuerdos de desarrollo para establecimientos de marihuana luego que la ciudad autorizara el cultivo y la fabricación y venta de marihuana en el 2017.

Galván, quien en ese momento era miembro del concejo municipal de Compton, asesoró a W&F International Corp., una empresa que quería obtener un permiso de marihuana en Baldwin Park y ayudó a gestionar el pago de un soborno de $70 mil hacia Pacheco, a cambio de su voto, según los fiscales.

Los pagos se ocultaron mediante cheques de terceros. Posteriormente, Pacheco solicitó otro pago de $25 mil a través de Galván, y la empresa accedió a pagarle $20 mil, mediante siete cheques de cuentas que, no estaban conectadas con W&F, detalló la fiscalía.