Nueva York. Los abogados de Luigi Mangione -acusado de asesinar el año pasado en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare- indicaron en un documento judicial, publicado este jueves, que impugnaron la validez del Certificado de Cumplimiento (COC) de la Fiscalía y acusan a la Policía de dar información falsa para perjudicar a su cliente.

La defensa del joven, de 27 años, indica que en diciembre de 2024 el Jefe de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó que la madre de Mangione, durante una conversación con la Policía, dijo que el tiroteo “podría ser algo que él podría hacer”, cita que fue luego difundida por los medios, pero que esta supuesta declaración de la señora Mangione no existe en ninguna de las pruebas de descubrimiento proporcionadas hasta la fecha.

De hecho, sostienen que “todo el descubrimiento proporcionado hasta ahora indica que ella no hizo tal declaración”.

Mangione se declaró este año inocente de los cargos estatales y federales por el tiroteo a Thompson el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Nueva York.

Hace unos meses, los abogados de Mangione pidieron que se desestimara la causa federal contra él y que, como mínimo, se impidiera al Gobierno de Estados Unidos solicitar la pena de muerte.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dirime la causa federal contra él, el próximo 5 de diciembre, pocos días después de que arranquen las vistas preliminares del caso presentado contra él por el estado de Nueva York.

El acusado también encara otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado.