Detroit. Dos científicos de un laboratorio del gobierno de Estados Unidos fueron acusados de contrabandear viales de viruela del mono desactivado al país desde África y mentir al respecto durante entrevistas con investigadores en un aeropuerto de Michigan, informaron las autoridades el martes.

Se dio a conocer una denuncia penal en una corte federal en Detroit contra Vincent Munster, quien es jefe de la sección de ecología de virus en los Laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas de las Montañas Rocosas en Hamilton, Montana, y Claude Kwe, quien trabaja con él.

Munster y Kwe fueron detenidos en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit en enero después de un vuelo desde París y de pasar nueve días en la República del Congo. Un brote de la enfermedad ha estado relacionado con más de 2,000 muertes en el Congo, una vasta región de África central, aunque un brote de dos años fue declarado terminado en abril.

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Munster “negó rotundamente” haber regresado a Estados Unidos con materiales biológicos o muestras, dijo el FBI en un documento judicial.

Sin embargo, pruebas posteriores revelaron que Munster y Kwe viajaban con viales de viruela del mono desactivado, según el FBI, pero no los declararon ni obtuvieron la autorización necesaria.

“Cualquier intento deliberado de ocultar y contrabandear materiales biológicos hacia Estados Unidos sin la debida autorización constituye una violación de la confianza pública y podría haber puesto en riesgo al público”, dijo Marcus Sykes, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Munster y Kwe no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Se esperaba que comparecieran ante una corte federal en Missoula, Montana, el miércoles.

“Este asunto se encuentra actualmente bajo investigación, y los NIH están cooperando plenamente con las autoridades policiales y competentes”, dijo los Institutos Nacionales de Salud, que supervisan el laboratorio. “Debido a que esta es una investigación en curso y un asunto de personal, estamos limitados en la información adicional que podemos proporcionar en este momento”.

No se menciona en el expediente judicial del gobierno por qué Munster y Kwe podrían haber querido llevar el virus desactivado a su laboratorio. Sin embargo, el FBI indicó que ambos son virólogos con amplia experiencia en investigaciones sobre viruela del mono.

Munster dijo a los investigadores en el aeropuerto del área de Detroit que cualquier documento necesario estaba en su computadora portátil, “pero no los necesitan. Hago esto todo el tiempo”, citó el FBI.

“Es razonable creer que las declaraciones de Munster sobre la posesión de la documentación requerida ante los agentes de aduanas fueron materialmente falsas”, señaló el FBI.

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Los síntomas más comunes de la viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud, son sarpullido y fiebre, pero en ocasiones puede causar enfermedades graves. La mayoría de las personas se recupera completamente.

El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue identificado por primera vez por científicos en 1958 durante brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos. Hasta hace pocos años, la mayoría de los casos humanos se veían en personas de África central y occidental que tenían contacto cercano con animales infectados.

En 2022, se confirmó por primera vez que el virus podía transmitirse por vía sexual, lo que provocó brotes en más de 70 países que no habían reportado viruela del mono previamente.