Un hombre en fue arrestado por la Policía de Irvine, en California y acusado de robarse más de $30 mil dólares en costosos sets de bloques Lego, utilizando un ingenioso esquema. El hombre compraba los sets y luego rellenaba las cajas con pasta seca, las sellaba y acudía a las tiendas para devolver el producto, según reportó CBS News.

Jarrelle Augustine, de 28 años ha sido vinculado a casos similares no solo en la ciudad de Irvine, sino también en otras ciudades en los estados de Texas, Tennessee, New Jersey y Florida. La policía de Irvine estimó el monto de los robos atribuidos a Augustine en $34,000, e indicó que el hombre escogía sets muy costosos y de alta gama para cometer las supuestas fechorías, como los de Star Wars y el MCU.

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“En uno de los casos que ocurrió aquí en el condado de Orange, indicaron que abrieron la caja y, en lugar de Legos, encontraron bolsas de pasta seca”, dijo el oficial Ziggy Azarcon. La Policía de Irvine allanó el apartamento de Augustine a principios de esta semana y lo puso bajo arresto, tras encontrar múltiples paquetes y sets de Lego. “Estos eran definitivamente sets consistentes con lo que estaba comprando y luego devolviendo”, dijo Azarcon. “Eran sets de Star Wars y Marvel, los cuales tienen un valor muy alto en el mercado secundario”, añadió.

Según los investigadores, la pasta seca hace un ruido muy similar al de los Legos cuando se agitan las cajas. Según la Policía, Augustine obtuvo reembolsos en tiendas de Target ubicadas en Costa Mesa, Irvine y Westminster, así como en diferentes tiendas fuera del estado.